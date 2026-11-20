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Timmy Simons foi apresentado na sexta-feira como novo técnico do KRC Genk. Na coletiva, o belga foi questionado, entre outras coisas, sobre a grande decepção do OH Leuven, clube que deixou para dar um passo adiante na carreira dentro da Bélgica.

Simons assumiu o OHL no verão europeu. Sob seu comando, a equipe teve um início difícil, mas se saiu muito bem nas últimas rodadas. O clube ocupa atualmente uma boa décima posição, desempenho que não passou despercebido pelo Genk.

O Genk está em sétimo lugar na Jupiler Pro League, posição muito abaixo do esperado pelo clube. Há pouco menos de duas semanas, a diretoria decidiu que já tinha visto o suficiente e demitiu o técnico dinamarquês Jess Thorup.

Agora, o Genk acertou com Simons, cuja decisão causou grande decepção na diretoria do OHL. Em seu site, o clube escreveu: "O OH Leuven recebeu com surpresa a decisão de Timmy Simons de deixar o clube e aceitar a proposta do KRC Genk."

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"Essa decisão foi especialmente inesperada para nós. Na parceria com Timmy, sempre partimos do princípio da confiança, do comprometimento e da lealdade mútuos. Compreendemos a ambição de assumir um novo desafio profissional."

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"Ao mesmo tempo, não podemos esconder que a maneira como essa situação se desenrolou nos decepciona. Acreditamos que as ambições esportivas de um clube e/ou de um indivíduo também devem andar de mãos dadas com o respeito mútuo e uma conduta correta, independentemente do tamanho ou da posição do clube e/ou do indivíduo."

Simons "entende a emoção". "Mas sempre me comuniquei abertamente sobre isso", disse o ex-meio-campista, que passou pelo PSV, segundo o Sporza. "Todos sabiam perfeitamente o que estava acontecendo e estavam cientes da situação."

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Simons inverteu a questão. "Técnicos também são demitidos. Então, não se pode ficar bravo quando alguém decide sair, principalmente se todos os acordos são respeitados. Isso também significa que você fez um bom trabalho. Há uma estrutura em Leuven; não saí de lá sem deixar nada."

Simons não dá muita importância às reações de raiva nas redes sociais. "Faz anos que não uso redes sociais. Concentro-me no dia a dia e no que posso controlar. Esse tipo de coisa faz parte do esporte de alto nível."

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O diretor técnico do Genk, Dimitri De Condé, defendeu Simons e apontou para os "acordos contratuais claros" entre o OHL e o Genk. "Quando pessoas adultas se sentam à mesa e estabelecem cláusulas, sabem quais podem ser as consequências. Se você quer evitar isso, precisa impedir que aconteça por meio dos contratos. Nada tem mais força do que aquilo que foi assinado no papel."

Além disso, De Condé afirma que o diretor técnico do OHL, György Csepregi, já sabia havia algum tempo do interesse concreto. "Não informamos o Leuven apenas no domingo, mas na manhã de sexta-feira. Falei com György por telefone e, naquele momento, não havia nenhuma irritação. Tratamos do assunto de forma profissional."

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De qualquer forma, Simons não terá de esperar muito para reencontrar seus ex-jogadores. O OHL visita o Genk em 11 de dezembro, exatamente no dia em que Simons completa 50 anos.