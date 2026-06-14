Ex-porta-voz do Al-Nasr solta a bomba: Jesus está prestes a assinar com o Al-Ittihad!

O jornalista Saud Al-Sarami, ex-porta-voz do Al-Nassr, causou grande surpresa ao revelar detalhes sobre o futuro do português Jorge Jesus, confirmando que há negociações sérias entre o experiente técnico e o Al-Ittihad para que ele assuma o comando técnico da equipe na próxima temporada.

As especulações sobre o futuro de Jesus surgem em um momento em que o Al-Ittihad continua avaliando suas opções técnicas em preparação para a nova temporada, após a decisão de encerrar a relação com o português Sérgio Conceição, após uma temporada marcada por muitos desafios e reviravoltas em vários aspectos.

Jesus possui um histórico notável no futebol saudita, tendo assumido o comando do Al-Nassr no início da temporada passada e conseguido levar o time de volta ao pódio nacional ao conquistá-lo o título da Liga Profissional Roshen, encerrando uma espera de sete anos para a torcida do Al-Nassr.

Al-Sarami disse em declarações ao programa “Al-Arabiya FM”: “Tenho informações confirmadas de que a federação está atualmente negociando com Jorge Jesus para assumir a liderança da equipe na nova temporada, sucedendo Consesao”.

Leia também... Ex-jogador da seleção brasileira: Fabinho nos salvou das tempestades do Marrocos!

Ele acrescentou que o técnico português está atualmente no Brasil e está analisando todas as opções e propostas que lhe foram apresentadas antes de tomar sua decisão final sobre seu próximo destino, indicando que o Al-Ittihad colocou seu nome entre os principais alvos em discussão na diretoria.

Jesus é considerado um dos treinadores de maior sucesso na região nos últimos anos, graças à sua vasta experiência e capacidade de disputar títulos, o que pode levar a diretoria do Al-Ittihad a agir com determinação para convencê-lo a liderar o novo projeto técnico.

Caso as negociações sejam bem-sucedidas, a contratação de Jesus será considerada uma das principais contratações de treinadores na Liga Roshen, especialmente porque o português possui amplo conhecimento do ambiente do futebol saudita e da natureza da competição, além de seus sucessos anteriores com mais de um clube na região.

Embora não tenha havido nenhum anúncio oficial até o momento, as declarações de Al-Sarami aumentarão as especulações sobre o futuro do cargo de treinador no Al-Ittihad, enquanto se aguarda o que os próximos dias trarão quanto à possibilidade de ver Jesus à frente da comissão técnica do “Al-Amid” durante a nova temporada.