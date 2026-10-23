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Curtis Jones mandou um recado desafiador aos rivais da Inter ao afirmar que o clube tem tudo o que precisa para chegar ao topo do futebol europeu. O ex-meio-campista do Liverpool acredita que a qualidade técnica e a capacidade de superação do elenco fazem da Inter uma candidata de verdade ao título da Champions League.

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Confiança total nas ambições europeias do elenco

Jones fez um chamado à mobilização em torno das perspectivas do clube na Europa e expressou total confiança na capacidade do elenco de chegar ao topo. O inglês, que se juntou ao gigante italiano para se testar em um novo ambiente, acredita que o grupo atual tem o necessário para avançar nas fases decisivas da principal competição do continente. Ele apontou a qualidade técnica dos companheiros como um dos principais motivos para esse otimismo.

“Estou 100% convencido de que podemos ser competitivos na Champions League”, afirmou Jones em uma longa conversa com a DAZN, segundo o TUTTOmercatoWEB. “Quando olho para meus companheiros, pela qualidade e pelas características individuais, vejo que temos condições de marcar gols, dar assistências e criar chances. Sinto um forte espírito de equipe e uma energia coletiva.”

“Somos capazes de reagir, mesmo quando o adversário marca primeiro. Não ficamos com medo nem perdemos a cabeça. A torcida é fantástica, o que também ajuda muito. Simplesmente sinto que o time tem o necessário. Eu nunca teria escolhido um time que não tivesse tudo de que precisa. Pode haver detalhes a melhorar, mas a distância não é tão grande.”

Comparação entre a Serie A e a Premier League

A chegada do meio-campista a Milão fez parte de uma estratégia mais ampla de contratações que levou vários nomes de destaque da Premier League ao San Siro. Jones observou que a experiência trazida por ele, John Stones e Djed Spence fortaleceu a mentalidade do elenco. Ele ressaltou que contar com jogadores acostumados à pressão de noites decisivas no futebol europeu é fundamental para qualquer equipe que aspire a conquistar títulos em maio.

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Ao abordar o antigo debate sobre as diferenças entre as principais divisões da Inglaterra e da Itália, Jones rejeitou a ideia de que a Serie A seja inerentemente inferior ou excessivamente lenta. “Vendo de fora, todo mundo acha que a Serie A é uma liga mais lenta e que o nível não é tão alto. Concordo apenas em parte”, explicou Jones. “Os jogos são mais lentos pela maneira como os adversários nos enfrentam. No Liverpool, era exatamente a mesma coisa. Como éramos um dos times mais fortes da liga, os adversários raramente vinham nos pressionar, mas dificultavam tudo ao se fecharem na defesa. Se você é o time mais forte, com os melhores jogadores, é isso que os adversários vão fazer. Na Itália e na Inglaterra.”

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A conexão com a torcida da Inter

A ligação emocional entre os jogadores e a torcida foi um fator importante na decisão do meio-campista de se juntar ao clube. Ao recordar os confrontos anteriores contra a Inter, Jones revelou que a atmosfera do San Siro o marcou. Ele traçou paralelos entre o apoio apaixonado em Milão e o ambiente mundialmente famoso que deixou para trás em Merseyside.

“Quando jogamos contra a Inter na Champions League, percebi imediatamente a conexão entre jogadores e torcedores”, disse o meio-campista. “Eu e o Liverpool sempre tivemos esse tipo de vínculo especial com a torcida, nosso 12º jogador em campo. Acho que, para quem ama a Inter, acontece a mesma coisa. Por isso, foi uma escolha fácil.”

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Estilo pessoal e coragem em campo

Individualmente, Jones segue comprometido com um estilo de jogo que envolve riscos em busca de resultados. Apesar da atual obsessão pelos números, ele acredita que seu verdadeiro valor está na disposição de assumir a responsabilidade em espaços apertados e na intensidade com que atua sem a bola. Essas contribuições nem sempre aparecem nas estatísticas de gols ou assistências, mas são muito valorizadas pela comissão técnica da Inter.

“Nunca vou me intimidar. Nunca vou ter medo. Não quero ser um jogador que sempre escolhe a saída fácil. Quero correr riscos com a bola, mesmo quando estou sob pressão. Quando dá certo, é fantástico, mas preciso aceitar que nem sempre será assim. Há coisas que faço em campo que meus companheiros percebem e que os torcedores talvez não vejam. Sei que hoje o futebol é medido por estatísticas, gols e assistências. Talvez eu não marque tantos gols quanto outros jogadores, mas faço muitas outras coisas em campo que meus companheiros e a comissão técnica percebem e valorizam”, concluiu Jones.