Ex-jogador saudita: Conquistar dois pontos na Copa do Mundo é algo positivo!

Ahmed Atef, ex-jogador da seleção saudita, considerou que o desempenho da “Verde” na Copa do Mundo de 2026 não é motivo de surpresa, afirmando que somar dois pontos em três partidas é um resultado positivo, considerando o nível atual da seleção, diante das crises técnicas pelas quais vem passando há anos.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após empatar com o Uruguai e Cabo Verde e perder para a Espanha, ficando com apenas dois pontos, em meio a críticas generalizadas à comissão técnica e aos jogadores devido ao desempenho medíocre apresentado pela equipe.

Atef disse, durante sua participação no programa “Dorina Ghir”: “Isso é o máximo que podemos fazer, e vejo que sair com dois pontos é algo positivo, pois poderíamos ter perdido também para a Uruguai e para Cabo Verde; por isso, devemos encarar a realidade como ela é”.

Ele acrescentou que o que a seleção saudita está passando não é novidade, explicando que a “Verde” já não é capaz de competir em grandes torneios há anos, depois de ter perdido todos os títulos pelos quais disputou, até mesmo a Copa do Golfo, o que reflete a magnitude do declínio que o futebol saudita vem enfrentando.

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O ex-jogador da Seleção Saudita destacou que o verdadeiro problema começa na preparação e na estrutura, afirmando que todo o sistema precisa ser revisto, ao dizer: “O livro já diz tudo no título: tudo é um erro atrás do outro, e estamos trilhando um caminho sombrio. Não há problema em perder, mas deve haver um esquema tático claro em campo.”

Ele explicou: “Não temos capacidade para derrotar a Indonésia; como, então, enfrentaríamos a Espanha e as grandes seleções?”.

Atif concluiu suas declarações questionando a ausência de talentos capazes de fazer a diferença, dizendo: “Onde estão os talentos? Não faz sentido que o futebol saudita não tenha pelo menos um ou dois talentos capazes de liderar a seleção no futuro”, exigindo uma revisão dos mecanismos de desenvolvimento dos jogadores para recuperar a capacidade competitiva da seleção nas próximas competições.