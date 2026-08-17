Ex-jogador do Real Madrid: Modric é um presente do destino

O defensor espanhol Mario Gila, atual jogador do Milan e ex-Real Madrid, afirmou que reencontrar o astro croata Luka Modric no clube italiano representa um presente do destino para ele, elogiando o papel que seu companheiro desempenha no desenvolvimento de seu nível técnico e mental.

Gila disse, em declarações ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport": "Luka é uma pessoa excepcional. Tive a sorte de conhecê-lo quando era mais jovem e estive com ele no Real Madrid. Treinei com o time principal e, embora não tenha convivido muito com ele, eu o via como uma referência; era um jogador que merecia admiração, que se devia observar e com o qual se aprender".

E acrescentou: "Estar com o Luka aqui no Milan representa para mim um presente do destino. Gosto de conversar com ele, de conhecê-lo, de ouvir seus conselhos e tudo o que ele pode me transmitir. Estou certo de que ele vai me fazer melhorar muito como jogador e, acima de tudo, no nível da mentalidade".

O contrato válido até junho de 2031 e o investimento de 30 milhões de euros refletem o tamanho da confiança que o Milan depositou em Gila após contratá-lo neste verão junto à Lazio, uma confiança que o jogador aspira retribuir dentro de campo, ao acrescentar: "Chegar aqui significa para mim, de certa forma, realizar um sonho. Desde criança, como todo mundo, eu pensava em me tornar jogador, mas chegar a esses níveis não é fácil. Por isso, é um sonho".

A preparação de verão para a nova temporada do defensor de 25 anos sofreu um pequeno percalço, em razão de uma parada forçada no fim do mês de julho após sofrer uma sobrecarga no músculo reto femoral direito durante o amistoso contra o Celtic, mas ele superou a situação sem que ocorresse qualquer lesão.