Ex-jogador do Liverpool se oferece no LinkedIn: "Estou livre e à procura de um clube!"

Ovie Ejaria, ex-meio-campista do Liverpool, se viu sem clube após o fim de seu contrato com o Real Oviedo e anunciou, por meio de seu perfil profissional no site LinkedIn, que busca uma nova oportunidade para relançar sua carreira, em um movimento pouco habitual para um jogador de futebol desse nível.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol Marca, Ejaria publicou uma mensagem direta em seu perfil, na qual disse: "Jogador livre (meio-campista) Londres. Atualmente estou livre e em busca da oportunidade certa", confirmando assim sua disposição de se transferir para um novo clube no próximo período.

Ejaria tem 28 anos e havia passado pela academia do Arsenal antes de se transferir para o Liverpool, onde disputou sua primeira partida pelo time principal sob o comando do técnico alemão Jürgen Klopp, em meio a grandes expectativas de um futuro promissor para o meio-campista.

Ao longo de sua carreira profissional, Ejaria teve passagens por diversos clubes, com destaque para Rangers, Sunderland e Reading, com o qual passou um período importante de sua trajetória, antes de se transferir para o Real Oviedo no último verão em busca de uma nova oportunidade na Espanha.

Após o encerramento de sua passagem pelo clube das Astúrias, o jogador inglês ficou disponível no mercado de transferências sem clube, enquanto sua atividade no LinkedIn reflete seu desejo evidente de encontrar um time que lhe dê a chance de retomar a carreira que começou em meio a grandes expectativas dentro do Liverpool.