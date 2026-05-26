"Ex-jogador do Feyenoord é cotado para substituir Mohamed Salah no Liverpool"

O Liverpool colocou Yankuba Minteh na lista de possíveis sucessores de Mohamed Salah, segundo vários meios de comunicação ingleses. O ex-jogador do Feyenoord é considerado uma alternativa mais econômica caso Yan Diomande, do RB Leipzig, não seja uma opção viável.

Minteh, que ainda tem apenas 21 anos, jogou por empréstimo pelo Feyenoord há duas temporadas. Na época, ele ainda estava sob contrato com o Newcastle United.

Após uma excelente temporada no De Kuip, o Brighton & Hove Albion pagou nada menos que 35 milhões de euros ao Newcastle para contratar Minteh.

Minteh já é titular do Brighton há dois anos. Em 73 partidas oficiais, o gambiano marcou dez gols e deu nove assistências, mas é sobretudo sua incansável dedicação que o torna querido pelos torcedores.

Agora, Minteh é citado como possível sucessor de Salah. O fato de o técnico Arne Slot já o conhecer é visto na Inglaterra como uma grande vantagem. O próprio Minteh, de qualquer forma, está interessado em uma transferência para Anfield.

Por enquanto, Diomande continua sendo o principal candidato, mas Minteh pode se tornar uma alternativa séria caso o marfinense se mostre muito caro.

Em Brighton, Minteh tem contrato até meados de 2029. De acordo com o Transfermarkt, o jogador com 20 convocações para a seleção nacional vale cerca de 40 milhões de euros.