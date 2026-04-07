Ex-jogador do Bayern: O Real Madrid é o clube mais odiado... e não gosto das jogadas do Vinícius

O clima esquenta antes das quartas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Bayern de Munique, considerado um dos maiores clássicos do futebol europeu.

Marcos Papel, ex-jogador do Bayern de Munique, não hesitou em dirigir críticas contundentes ao clube real durante uma entrevista ao canal “Sky 90”.

Pabel afirmou abertamente: “O Real Madrid é o clube mais odiado da Europa, e seria ótimo se o Bayern de Munique se classificasse”.

O ex-jogador acrescentou: “O comportamento deles nos últimos anos, na minha opinião, não tem nada de esportivo, não tem mais nada a ver com o jogo limpo, e sinto que eles se acham superiores a todos, que se consideram melhores do que todos... Isso me irrita profundamente e me faz odiá-los completamente”.

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Pabel relembrou o incidente em que o Real Madrid boicotou a cerimônia de entrega da Bola de Ouro depois que Vinícius Júnior não ganhou o prêmio, dizendo: “Se nenhum dos jogadores deles ganhar a Bola de Ouro, nós, como time, não boicotaremos a cerimônia”.

E acrescentou: “Acho que esse comportamento é um desrespeito a todos, e por isso o clube perdeu muito respeito. Simplesmente, acho o comportamento deles extremamente repugnante”.

Pavel também criticou o desempenho do astro brasileiro Vinícius Júnior, comentando: “Quando o vejo caindo e rolando 14 vezes a cada jogada, não gosto nada disso”.