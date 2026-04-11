Ex-jogador do Ajax, muito conceituado, disponível de graça: “Os clubes podem arriscar”

Perr Schuurs analisa cuidadosamente seu próximo desafio no futebol profissional. É o que o zagueiro de 26 anos revelou em entrevista ao De Telegraaf.

Em fevereiro, o Torino anunciou que o contrato de Schuurs na Itália havia sido rescindido após uma consulta mútua. O zagueiro de Limburgo, que teve muito azar nos últimos anos, está concluindo seu processo de reabilitação na Holanda.

Schuurs disputou sua última partida em 21 de outubro de 2023 (!), quando rompeu o ligamento cruzado durante o confronto contra o Inter. O jogador de Limburgo enfrentou grandes contratempos, passou por uma nova cirurgia, mas seu joelho ainda não se recuperou.

Apesar do enorme interesse, desde toda a zona intermediária do futebol italiano até os clubes holandeses Ajax, Fortuna Sittard e FC Twente, Schuurs acha que ainda é cedo para começar a pensar em um possível novo clube.

“Só quando eu sentir em campo que tudo vai ficar bem é que vou querer conversar conscientemente com os clubes. E tomar decisões”, afirma ele com convicção.

Schuurs estaria aberto a um retorno a Amsterdã. “Se o Ajax não se classificar para a Liga dos Campeões, eles vão procurar jogadores sem contrato. Veja bem: ainda tenho apenas 26 anos e meu valor de mercado caiu de 30 milhões para zero euros.”

“Os clubes podem arriscar, não precisam assumir nenhum risco financeiro comigo”, afirma Schuurs.

O zagueiro fisicamente forte não está atrás de um contrato lucrativo. “Não preciso logo de um contrato de cinco anos com altos salários. Prefiro um clube que confie em mim e me dê uma chance. Se eu tiver que me provar primeiro, farei isso com todo o prazer.”