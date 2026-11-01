Ex-jogador do Ajax é detonado: "Ele é o pior jogador da Premier League"

A imprensa britânica foi implacável com Lisandro Martínez. O argentino recebeu um cartão vermelho e cometeu um pênalti contra o Chelsea na tarde de sábado, dando início a mais uma derrota do Manchester United.

O Manchester United teve uma boa atuação em Stamford Bridge na tarde de sábado. No primeiro tempo, a equipe de Michael Carrick foi superior, mas, depois do intervalo, as coisas voltaram a dar errado.

Morgan Rogers marcou o gol do 1 a 0. Ele recebeu a bola longe do gol de Senne Lammens, mas conseguiu avançar até a área. Cara a cara com o goleiro belga, não desperdiçou a chance.

Depois, a situação foi de mal a pior. Martínez deu um encontrão em Wesley Fofana durante uma cobrança de escanteio, e o Manchester United sofreu um pênalti. Cole Palmer converteu a cobrança.

Pela falta, o ex-jogador do Ajax ainda recebeu seu segundo cartão amarelo. Ele teve de deixar o campo, e o Manchester United ficou com dez jogadores, sem qualquer chance de reagir.

Após a partida, os jornais britânicos foram duros com Martínez. "Ele é o pior jogador de toda a Premier League nesta temporada. Foi o principal responsável pela perda de pontos em várias partidas, entre elas, com um gol contra o Fulham, erros contra Tottenham e Bournemouth e, agora, contra o Chelsea. Parece que seu coração não está nisso. O Manchester United não pode continuar escalando um jogador assim", escreveu o The Athletic.

Danny Murphy também foi duro à BBC. "Ele provavelmente vai pedir desculpas no vestiário, mas não está com a mentalidade certa para jogar. Não dá para contar com ele. Eu não voltaria a escalá-lo, nem que fosse apenas porque parece que ele já desistiu mentalmente. Ele não está com a cabeça no lugar. Está claro que, a longo prazo, ele não fará mais parte da equipe."