Ex-jogador da seleção holandesa dá um conselho urgente sobre Memphis Depay

Anwar El Ghazi apela a Ronald Koeman para que escale Brian Brobbey como titular no time da seleção holandesa no jogo de estreia da Copa do Mundo contra o Japão, no domingo. Na opinião do ex-jogador da seleção holandesa, o técnico deve ser muito cauteloso com Memphis Depay.

Em entrevista ao De Telegraaf, El Ghazi aponta Brobbey como seu número 9 para esta Copa do Mundo. “E não digo isso apenas porque acho que, com seu estilo de jogo, ele pode ser muito importante para a Holanda, ou porque, com seu físico robusto, ele se saiu incrivelmente bem na Premier League, que é muito exigente fisicamente.”

“Mas também para proteger Memphis Depay”, acrescenta o jogador que disputou duas partidas pela seleção holandesa. “As estatísticas dele na seleção são impressionantes, com 55 gols e 36 assistências. E acho que ele é subestimado pela imprensa e pelos torcedores”, afirma El Ghazi, que faz um apelo direto a Koeman.

“Por isso, acho que Koeman deveria, na verdade, proteger Depay na primeira partida, contra o Japão”, o técnico da Seleção Holandesa recebe um conselho gratuito sobre seu atacante ideal. “Se você o escalar como titular, mesmo que ele não esteja 100% em forma, como ficou claro contra a Argélia, já posso prever as reações. Isso só vai confirmar a imagem que todos os críticos têm de Depay. Como técnico da seleção, você não deve querer isso.”

“Dê tempo ao Memphis. E tenho certeza de que ele ainda vai ser muito valioso neste Mundial”, reitera El Ghazi, que reitera ter uma confiança inabalável em Brobbey. “A maneira como ele se livrou de um ‘monstro’ como James Tarkowski contra o Everton e marcou diz, na verdade, tudo sobre a sua temporada.”

O ex-atacante do Ajax e do PSV vê Brobbey agregando muito a esta seleção holandesa. “Na seleção holandesa, ele é o ponto de apoio ideal. A Oranje sempre quer jogar futebol, mas neste torneio, contra adversários fortes, também haverá momentos em que ficaremos sob pressão. Nesses casos, um passe longo para Brobbey, para o qual os jogadores precisam se posicionar, pode dar um fôlego.”

Koeman preferiu Donyell Malen na ponta de ataque nos amistosos contra a Argélia e o Uzbequistão. O jogador da AS Roma não marcou em nenhuma das duas partidas, o que já gerou rumores sobre a necessidade de ajustes no ataque.