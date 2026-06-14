Ex-jogador da seleção brasileira: O Marrocos foi o melhor... e não entendo a decisão de Ancelotti!

Fambita, ex-jogador da seleção brasileira, criticou o desempenho da “Seleção” durante o confronto contra o Marrocos, que terminou empatado em 1 a 1, na noite de sábado, horário da costa leste dos Estados Unidos, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, considerando que os “Leões do Atlante” foram superiores.
Fambita disse, durante sua análise da partida pela rede brasileira “JP esportes”: “Se você analisar o jogo como um todo, e considerando o que o Marrocos apresentou em termos de qualidade e posse de bola, eles mereciam um resultado melhor do que o empate”.
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O ex-jogador brasileiro também criticou o técnico italiano Carlo Ancelotti por não ter escalado o jovem atacante do Real Madrid, Endrick.
Fambita disse: “Acho que Ancelotti poderia ter escalado Endrick na partida. Não entendo essa recusa, ou a falta de vontade de contar com ele... Se não fosse pela pressão da opinião pública, Endrick não estaria na Copa do Mundo”.
Ismail El-Sibari abriu o placar para os Leões do Atlas, em um lance cara a cara com o goleiro Alisson Becker, aos 21 minutos, antes de Vinícius Júnior empatar para a Seleção com um belo chute após uma penetração na área, aos 32 minutos.
Marrocos e Brasil disputam o Grupo C, que também registrou a vitória da Escócia sobre o Haiti (1 a 0), na manhã deste domingo, horário de Greenwich.
O Brasil sonha com seu sexto título na Copa do Mundo, enquanto o Marrocos alcançou sua maior conquista na competição na última edição (Qatar 2022), quando ficou em quarto lugar pela primeira vez na história das seleções árabes e africanas.