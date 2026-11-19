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Andrea Ranocchia relembra os bons e maus momentos que viveu quando jogava na Inter.

O ex-zagueiro da Inter declarou em entrevista ao Il Corriere della Sera: "Para mim, era um sonho chegar a Milão. Um ano antes, eu havia rompido o ligamento cruzado em Bari e perdido a Copa do Mundo de 2010. Na Inter, o ciclo do grupo da tríplice coroa estava chegando ao fim, Moratti havia saído e os técnicos não paravam de mudar".

"Havia um caos, nós nos sentíamos impotentes e ir ao campo tinha se tornado um peso. Eu havia perdido a autoconfiança, me perguntava se ainda conseguiria jogar futebol. Não na Série A, mas em qualquer divisão. Eu já não me reconhecia".

"Eu estava na Inter havia muito tempo e tinha me tornado o principal culpado por aquela situação. Vaias, insultos. No estádio, na rua, nas redes sociais. Terrível. Eu havia perdido a tranquilidade, não estava bem. Não queria sair de casa. Estava deprimido, apático, não sentia mais nada e tudo havia perdido o sentido".

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"A depressão passou a fazer parte de mim em silêncio, e meu desempenho em campo também era afetado. No túnel de San Siro, antes de entrar em campo, minhas pernas tremiam".

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"A Inter tirou minha braçadeira de capitão? Descobri no primeiro amistoso. Quando entrei no vestiário, vi que a braçadeira não estava ao lado da minha camisa, mas da de Icardi".

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"Depois, quando voltei à Inter, Spalletti também me ajudou. Durante um período de concentração, um torcedor me insultou, e Luciano foi até ele para confrontá-lo. Ainda bem que havia uma grade entre os dois. Serei sempre grato a ele".

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"O título italiano conquistado em 2021 fechou um ciclo. Naquela conquista estava toda a minha história: das dificuldades ao meu renascimento. Naqueles dias, lembrei de uma frase que Stankovic havia me dito anos antes. Em 2014, a Juventus me queria. Naqueles dias, conversei com Chivu, Materazzi e, claro, Deki, que me disse: 'Em Turim, você pode ganhar 10 títulos italianos, mas quem os ganhará será o clube. Se conquistar um campeonato pela Inter, será lembrado para sempre'. Ele tinha razão".