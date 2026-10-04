Ahmed Atif, ex-estrela da seleção da Arábia Saudita, abriu fogo contra Hassan Tambakti, zagueiro da Arábia Saudita e atualmente do Al-Hilal, por causa de sua péssima cobrança de pênalti contra o Catar.

Tambakti desperdiçou uma cobrança de pênalti nos pênaltis diante do Catar, na noite da classificação da Arábia Saudita para a final da Copa do Golfo Árabe, no último sábado, o que provocou uma onda de indignação devido à má execução.

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Atif disse, em declarações no programa "Doreena Gheir": "Tambakti precisa sentir a responsabilidade para com a seleção de seu país, pois ele quase desperdiçou o esforço de todos por causa dessa cobrança".

E acrescentou: "Não se deve contar com ele em situações como essa, porque fica claro que ele não cobra pênaltis de forma regular".

E prosseguiu: "Eu entendo o desperdício em si, pois isso pode acontecer com qualquer jogador no futebol, mas a execução dessa forma é inaceitável, você não é o Kanno, porque este cobra como você, mas sabe como executar".

E concluiu: "Hassan Tambakti precisa treinar melhor a cobrança de pênaltis, porque ele quase desperdiçou o esforço de seus companheiros e da comissão técnica".

A seleção da Arábia Saudita se classificou para a final da Copa do Golfo com a vitória nos pênaltis por 3 a 2, marcando um encontro com os Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira à noite.