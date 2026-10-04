Cristiano Ronaldo e Fred dividiram o mesmo vestiário durante a segunda passagem do craque português pelo Manchester United, e o brasileiro teve a oportunidade de observar de perto a rotina do Don, seus elevados padrões e sua abordagem única no futebol.

Durante aquele período, Fred acompanhou de perto a disciplina e a personalidade de uma das maiores figuras da história do futebol, e agora o brasileiro relembra essa fase e destaca alguns dos aspectos que mais o impressionaram durante o tempo em que estiveram juntos no clube.

Fred esteve no podcast "Charla" e falou sobre o período em que jogou com Cristiano Ronaldo no Manchester United, e o brasileiro elogiou especialmente a personalidade do jogador português e sua abordagem minuciosa no dia a dia, comentando: "Ele é uma pessoa boa, mas muito comprometido. Você não pode contrariá-lo; tudo tem que ser feito do jeito dele".

O meio-campista também elogiou o profissionalismo de Cristiano e sua influência sobre os companheiros de equipe, explicando, segundo a rede "DAZN": "Ele é uma pessoa muito profissional. Quando chega a um clube, a forma como as pessoas o enxergam muda porque elas o veem trabalhar duro. Ele tem uma mentalidade muito forte".

Uma das coisas que mais surpreenderam Fred foi o nível de dedicação de Cristiano nos treinos, quando disse: "Eu chegava umas uma hora e meia antes e já o encontrava lá na academia. Eu ia embora e ele ainda estava lá. Então eu pensava comigo mesmo: meu Deus, esse cara está realmente em outro nível. Ele é um fenômeno em todos os sentidos. É muito profissional".

Fred relembrou um episódio que reflete os rigorosos padrões do craque português até nas situações cotidianas mais simples, e o quanto ele se importa com todos os detalhes, dizendo: "Ele levava a própria água e dizia que era das montanhas do Himalaia. Impediam-no de entrar com líquidos, e ele ficava muito irritado. No fim, ele tinha que se desfazer da água".

Para além dessas situações, Fred também deixou claro que sua admiração por Cristiano não se limita apenas ao profissionalismo, mas que o brasileiro ainda o considera um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida.

Ele concluiu suas declarações: "Quando ele joga, é um monstro. É verdade que o avanço da idade o afeta, goste você ou não, mas ele tem um talento extraordinário. Ele é daqueles jogadores que, se têm a bola para finalizar, não há espaço para hesitação. É um jogador excelente, um verdadeiro fenômeno".

As declarações de Fred surgem em meio à atual crise de Cristiano Ronaldo, depois de ele ter deixado a concentração da seleção de Portugal, após um desentendimento com seu técnico Jorge Jesus por ter ficado no banco de reservas durante a vitória sobre a Noruega (2 a 1), na Liga das Nações da UEFA.



