Um lance chamou a atenção na sexta-feira no clássico da cidade polonesa entre Wisla Cracóvia e Cracovia Cracóvia (2 a 1). Mateusz Klich, que se destacou na Eredivisie, perdeu completamente o controle nos minutos finais, deu um chute por trás em um adversário e foi expulso com cartão vermelho direto. Desde então, Klich pediu desculpas pelo que fez.

Klich, hoje com 36 anos, havia acabado de voltar ao elenco após cumprir uma suspensão de uma partida para disputar o clássico contra o Wisla, sempre acirrado. O Cracovia perdia por 2 a 1 já nos últimos instantes dos acréscimos quando o meio-campista perdeu completamente o controle e derrubou com um chute por trás seu adversário direto, Jérémy Guillemenot.

Klich alegou que havia tocado na bola, mas o renomado árbitro Szymon Marciniak não aceitou a explicação. A falta do ex-jogador de FC Twente, PEC Zwolle e FC Utrecht também provocou um grande tumulto.

"Como jogador experiente, eu não deveria ter me comportado assim", disse Klich após a partida. "Fiz de tudo para impedir que o Wisla marcasse o terceiro gol. Todo mundo viu que foi uma estupidez. Minhas emoções falaram mais alto."

No sábado, Klich voltou a pedir desculpas ao Kanal Sportowy. "Antes de mais nada, quero pedir desculpas a Jérémy. Enviei uma mensagem a ele pelo Instagram. Hoje de manhã, acordei de ressaca."

"Foi uma falta estúpida e desnecessária. Claramente perdi o controle e não deveria ter me comportado assim. É difícil acrescentar qualquer coisa. Só posso pedir desculpas a Jérémy. Espero que ele leia isto", afirmou Klich.

A suspensão que Klich deverá receber será um duro golpe para o Cracovia, que está dois pontos acima da zona de rebaixamento após 14 rodadas. Com 41 partidas pela seleção, ele é titular do Cracovia desde que chegou sem custos de transferência, em meados de 2025. Foi nesse clube que despontou ainda jovem e conquistou uma transferência para o VfL Wolfsburg, antes de ir para a Holanda.