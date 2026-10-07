Ex-atacante de Chelsea, Liverpool e Milan (35) anuncia aposentadoria

Fabio Borini decidiu pendurar as chuteiras. O ex-centroavante de 35 anos defendeu, ao longo da carreira, clubes como Chelsea, Liverpool e Milan. Em uma mensagem nas redes sociais, o italiano expressou sua gratidão.

Borini teve contato com o futebol internacional ainda cedo, quando deixou o Bologna em 2007, aos 16 anos, para ir ao Chelsea. O italiano acabou disputando oito partidas pela equipe principal dos Blues, que também o emprestaram ao Swansea City nesse intervalo.

Borini ainda não parecia totalmente pronto para a Premier League e voltou à Itália, primeiro no Parma e depois na Roma, antes de o Liverpool lhe dar uma nova chance na Inglaterra. Após 38 jogos, 3 gols e 3 assistências, transferiu-se para o Sunderland, onde faria o maior número de partidas por um único clube: 93.

Em 2018, ele chegou ao alto escalão do futebol italiano com o Milan, mas, com 75 jogos, 8 gols e 6 assistências, nunca foi totalmente incontestável por lá. Depois de sua transferência sem custos para o Hellas Verona em 2020, ainda atuou por Fatih Karagümrük, Sampdoria e Salford City. Ele defendeu a seleção italiana uma vez. Isso aconteceu em 2012, logo após sua transferência do Parma para a Roma.

"Tudo começou com um voo", escreveu Borini. "Obrigado, Chelsea. Eu tinha 16 anos. Um voo que passei inteiro com lágrimas nos olhos e no qual começou a jornada da minha carreira. Sem um destino real, além dos sonhos que eu queria realizar."

"A partir daquele dia, comecei a trabalhar em mim mesmo, sem saber o que seria daquele garoto com uma força de vontade tão grande. Comecei a dar forma aos meus sonhos na minha cabeça e, de uma forma ou de outra, no fim consegui torná-los realidade."

"A mesma realidade que hoje vai mudar para sempre. A realidade que moldou meu passado, meu presente e meu futuro. Hoje, assim como naquele dia em que estava no avião para Londres, sinto as mesmas emoções sobre o que me espera."

"Medo. Felicidade. Coragem. Incerteza. Sonhos. Sucesso. Paixão. Sacrifício. Quero agradecer àquela criança que nunca deixou de acreditar. E o homem que sou hoje continuará acreditando no futuro. Desta vez sem a bola nos pés, mas com a mesma fé. Sempre. OBRIGADO. OBRIGADO, FUTEBOL", disse Borini.



