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As recentes mudanças no comando técnico do Manchester United levantam dúvidas sobre o futuro do capitão Bruno Fernandes, sobretudo com o fim do contrato se aproximando e sem acordo para a renovação. Com a chegada do novo treinador Mauricio Pochettino, um ex-astro do United sugeriu um nome que, na visão dele, é capaz de liderar o projeto da equipe na próxima fase.

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Ashley Young acredita que chegou a hora de começar a pensar em um substituto para Fernandes, apesar de reconhecer o grande papel desempenhado pelo português desde que chegou ao Manchester United, vindo do Sporting, em janeiro de 2020. Desde então, ele se manteve como um dos principais jogadores da equipe nos últimos anos.

"Ele tem sido incrível para o clube, foi o grande destaque, mas muita coisa aconteceu. Ele recusou outra proposta de renovação de contrato, pelo que estamos ouvindo", disse Young ao programa "Overlap Daily".

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E completou: "Você quer montar um time em torno de um jogador. Ele vai fazer 33 anos no ano que vem. Idade é só um número, mas ele já não está no auge. Não estou dizendo que ele acabou, mas ele está envelhecendo agora."

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Fernandes se aproxima dos últimos meses de contrato depois de ter recusado, segundo informações da imprensa, duas propostas de renovação. O Manchester United tem a opção de estender o vínculo do capitão por mais um mês, o que poderia evitar sua saída de graça no próximo verão europeu. Isso, porém, não garante a permanência do jogador, já que o clube continuaria podendo vendê-lo ao longo de 2027 caso decida acionar essa cláusula, segundo o site Metro.

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Young apontou o substituto que considera ideal: Morgan Gibbs-White, jogador do Nottingham Forest e da seleção da Inglaterra. Para ele, o meio-campista, que completará 27 anos em janeiro, tem as características necessárias para atuar como armador e liderar um novo projeto em Old Trafford.

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"Para mim, eu iria atrás da contratação de Morgan Gibbs-White. Estou lançando esse nome, mas você pensa em um jogador que atue como armador e quer montar um time em torno dele", afirmou Young. Ele prosseguiu: "Ele é jovem, ambicioso e acabou de entrar na lista da seleção da Inglaterra. Acho que tem potencial para jogar em um clube maior, com todo o respeito ao Nottingham Forest. Vejo ele como um jogador de que o Manchester United precisa nos seus melhores anos."

E concluiu: "Ele fez o suficiente no Nottingham Forest para provar que é capaz de jogar em um clube maior, como o Manchester United, e de suportar a pressão e a responsabilidade lá." Gibbs-White tem contrato com o Forest até 2028, o que faz com que uma eventual contratação dependa da disposição do clube em liberá-lo.

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