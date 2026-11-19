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Ronaldinho voltou às competições oficiais aos 46 anos, e o italiano Antonio Cassano, ex-astro do Real Madrid, foi um dos maiores críticos da decisão.

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Em uma cena excepcional, que trouxe à memória os momentos mais belos do futebol, o lendário brasileiro Ronaldinho voltou a roubar os holofotes ao retornar aos gramados após mais de 11 anos de ausência. O craque escreveu um novo capítulo de sua história com a bola ao entrar em campo com a camisa do Ravenna, da Itália, na terceira divisão.

Não foi um retorno comum para um jogador acostumado a proporcionar espetáculo e encantar os torcedores com seus toques mágicos. A volta se transformou em um acontecimento extraordinário que ultrapassou as fronteiras da Itália, já que amantes do futebol de todo o mundo acompanharam a aparição do vencedor da Bola de Ouro de 2005, que provou que sua relação com o esporte não terminou, apesar de tantos anos longe das competições oficiais.

Apesar da grande celebração em torno da decisão de Ronaldinho, o ex-jogador do Real Madrid a classificou como uma "farsa ridícula".

Cassano começou colocando o brasileiro Ronaldinho entre os maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

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"Quero começar dizendo que tenho um enorme respeito por Ronaldinho, como pessoa e como jogador. Para mim, ele continua entre os cinco maiores jogadores da história, ao lado de Messi, Maradona e Ronaldo, e talvez Pelé", afirmou o italiano no programa "Viva El Futbol", que apresenta ao lado de Daniele Adani e Nicola Ventola. O episódio teve como título "A seleção entre dúvidas e certezas: Pio Esposito e a volta de Ronaldinho".

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Ronaldinho é acionista do Ravenna e amigo pessoal do presidente do clube, Ignazio Cipriani.

Cassano mencionou essa relação e especulou que também haveria uma motivação financeira.

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"Mas o que ele fez recentemente foi repugnante. Aos 46 anos, naquelas condições, o que ele deveria fazer? Não entendi. Ele fez isso pela relação com o Cipriani, que é amigo dele, e porque lhe deram muito dinheiro. Não sei. Para mim, foi uma farsa ridícula. Não encontro outra explicação", disse.

O ex-atacante de Milan, Roma e Real Madrid manifestou simpatia pelo jogador brasileiro: "Eu não aceitaria nem se me oferecessem 10 milhões, nem mesmo 20 milhões. Fiquei surpreso, porque ele sempre foi humilde, e é um dos maiores jogadores da história. Se vocês me perguntarem o que penso exatamente sobre o que aconteceu, acho que foi uma vergonha e uma palhaçada".

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Um evento fora do comum

O dérbi entre Ravenna e Forlì, disputado na noite de domingo pela 14ª rodada da terceira divisão italiana , foi o evento mais assistido da história da competição. O interesse pela partida ultrapassou os limites do estádio e chegou à famosa Times Square, em Nova York, onde o confronto foi exibido em um de seus telões gigantes.

O motivo não foi tanto a rivalidade tradicional entre as duas equipes, mas sim o retorno de um dos jogadores mais talentosos e populares da história do futebol: Ronaldinho, que decidiu voltar ao ambiente dos jogos oficiais pelo Ravenna, aos 46 anos, segundo informou o jornal espanhol "Marca".