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A última entrevista coletiva de Vinícius Júnior não foi uma qualquer. Em poucas horas, ela se transformou em palco de uma ampla polêmica na Espanha, depois que o astro brasileiro tentou explicar os motivos de sua queda de rendimento e acabou recebendo uma resposta dura de uma das vozes mais influentes do futebol espanhol.

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O ex-Real Madrid Castilla Álvaro Benito não hesitou, durante o programa "El Larguero", da rádio Cadena SER, em questionar a versão do jogador do Real Madrid, classificando-a como "uma desculpa na qual não dá para acreditar". A declaração acendeu o debate sobre o futuro do atacante e seu papel no time merengue.

Vinícius havia admitido que não se preparou para a atual temporada da forma necessária, atribuindo isso ao grande impacto psicológico da eliminação precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo. Segundo ele, isso o levou a aproveitar as férias para descansar, curtir e passar mais tempo com a família, em detrimento dos treinos.

"Não me preparei melhor depois da Copa do Mundo, porque o impacto desse torneio é muito grande para todos os brasileiros. Não esperávamos a eliminação precoce, então aproveitei as férias para curtir, descansar e relaxar, e acabei treinando menos do que nos últimos anos", disse o astro brasileiro.

A justificativa, porém, não convenceu Benito, que considera a crise de Vinícius mais profunda do que um simples período curto de preparação. Para ele, o problema se estende por duas temporadas inteiras, desde que o atacante perdeu o brilho após ficar sem a Bola de Ouro, prêmio que esteve muito perto de conquistar.

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"Isso me soa como uma desculpa, e não acredito. Hoje é 17 de novembro, ele tem 26 anos e estamos falando de jogadores profissionais. É compreensível que relaxe um pouco no verão depois de uma temporada desgastante e da decepção na Copa, mas ele tem uma condição física impressionante, e em apenas três semanas vira um foguete", afirmou Benito.

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O ex-astro do Real Madrid acrescentou: "Se aproveitar seu talento ao máximo, será uma estrela brilhante. Ele já demonstrou isso fisicamente, é extraordinariamente talentoso. Então, para mim, a questão tem mais a ver com a mentalidade dele do que com qualquer outra coisa. Foi o que entendi do que ouvi, e isso me surpreendeu um pouco".

Benito não foi o único a adotar essa posição. O analista Rafa Alcorta concordou com ele e afirmou que o problema não é físico de forma alguma, mas sobretudo psicológico, ressaltando que Vinícius não esteve em sua melhor forma física nas últimas duas temporadas.

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"Concordo com o Álvaro, não tem a ver com a Copa do Mundo, isso vem desde as últimas duas temporadas. É um jogador fora de série, com capacidades físicas impressionantes, mas não faz o que deveria fazer. Não acho que seja um problema físico, e ele mesmo sabe disso", garantiu Alcorta.

Alcorta explicou que Vinícius precisa aceitar sua nova realidade no Real Madrid, esforçar-se mais sem a bola e ajudar a equipe na defesa, seja dando cobertura ao lateral ou a qualquer outro jogador.

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"O problema está aí, porque ele ainda não aceitou essa situação, não a assimilou. Ele a rejeita porque acha que vai se tornar um jogador diferente, e não é isso que ele é agora", continuou.

A polêmica surge em um momento delicado para o astro brasileiro, que perdeu boa parte do brilho que o diferenciava e o tornou um dos melhores jogadores do mundo. Seus dribles, sua velocidade e seu faro de gol, que foram decisivos para o Real Madrid conquistar os dois últimos títulos da Liga dos Campeões, caíram de nível.

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A pressão sobre ele também aumentou nesta temporada, depois que desfalcou a equipe em várias partidas por causa de expulsões, em meio ao surgimento de novos nomes como Yan Diomande. Isso ameaça seu lugar entre os titulares e o coloca diante de um verdadeiro teste para recuperar a confiança da torcida e da comissão técnica, antes que a queda temporária se transforme em uma crise permanente.