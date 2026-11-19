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O espanhol Pablo Sarabia, ex-astro do Sporting, manifestou sua eterna gratidão ao técnico José Mourinho, que lhe deu a oportunidade de fazer sua estreia pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, em 2010.

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Sarabia, que atualmente defende o Al-Arabi, do Catar, também elogiou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, com quem teve a oportunidade de dividir o vestiário.

O jornal português O Jogo publicou as declarações de Sarabia, dadas em entrevista ao jornal Marca, nas quais ele afirmou: "Serei eternamente grato a Mourinho. Ele foi o responsável por me dar a oportunidade de viver um dos dias mais felizes da minha vida, quando fiz minha estreia no Bernabéu e na Liga dos Campeões".

E continuou: "Eu tinha 18 anos, e foi uma experiência incrível. O que aquele dia representou para a minha família foi algo extraordinário. Ver a expressão de felicidade no rosto deles depois do fim da partida foi maravilhoso".

E acrescentou: "Mourinho voltou agora, e acho que a situação é diferente. Estamos diante de uma nova etapa e de um perfil diferente de jogadores. Desejo sucesso a ele no seu trabalho, porque acho que o Real Madrid atual merece isso e também precisa disso".

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Pode-se dizer que Pablo Sarabia é um privilegiado no mundo do futebol, já que teve a oportunidade de dividir o vestiário com Cristiano Ronaldo no Real Madrid e com Lionel Messi no Paris Saint-Germain. Quando perguntado sobre o que diferencia cada um deles, o ponta espanhol fez muitos elogios aos dois.

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"Cristiano é um verdadeiro líder. Tem personalidade e ambição. Todos nós deveríamos vê-lo como um exemplo a ser seguido, não apenas no futebol, mas em todas as áreas da vida. Cada pessoa, na sua área de atuação, deve tentar ser melhor a cada dia e estabelecer metas que busque alcançar", disse Sarabia.

E prosseguiu: "Ronaldo sempre quer mais a cada dia e levou suas capacidades ao limite. Já Messi, no fim das contas, todos nós vemos o seu talento e a sua maneira de entender o futebol. A mentalidade dele é diferente. Ele enxerga tudo muito mais rápido e toma decisões que nenhum outro ser humano consegue tomar".