Antes da partida do clube belga na casa da Inter de Milão, pela Champions League, na noite de quarta-feira, Sommer e Tresoldi são os dois nomes que dominam a cobertura pré-jogo na Itália. Sommer porque defendeu o gol da Inter durante anos antes de se transferir para o Club Brugge. E Tresoldi porque é visto como uma possível esperança para o ataque da Squadra Azzurra, caso decida seguir carreira na seleção principal da Itália.





Sommer, porém, não quer se envolver nessa questão: "Não me pergunte por qual seleção ele vai optar; isso depende dele", disse o ex-goleiro do Bayern de Munique à Gazzetta dello Sport. Tresoldi é o atual capitão da seleção sub-21 da Alemanha e marcou 16 gols em 27 partidas.

O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp (59), também quer levar o atacante para sua equipe, assim como o novo técnico da seleção italiana, Roberto Mancini (61). Tresoldi já conversou com os dois, mas quer tomar uma decisão apenas no próximo verão, após a Eurocopa de juniores com a federação alemã.

O interesse que desperta tanto nas seleções quanto nos clubes se deve às excelentes atuações dos últimos meses. Elas também impressionaram Sommer: "Tresoldi pode, sem dúvida, se tornar um dos melhores atacantes da Europa." O destro, que finaliza bem, é "humilde e profissional". Para o suíço, não há dúvidas: "Ele tem as qualidades necessárias para jogar em um grande clube."

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Tresoldi se transferiu em 2025 do Hannover 96, da segunda divisão, para o Club Brugge por 7,5 milhões de euros e teve uma ótima primeira temporada, coroada com a conquista do título da Jupiler Pro League. Ele mantém o desempenho nesta temporada e já soma seis gols em dez partidas oficiais. Entre eles, marcou na derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, campeão da Liga Europa, na estreia na Champions League.

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No fim de semana, converteu um pênalti para fazer o terceiro gol na vitória por 4 a 1 fora de casa contra o RAAL La Louviere, levando o placar naquele momento a 3 a 0.

Nos últimos meses, surgiram repetidas especulações sobre uma transferência do centroavante. Entre os clubes citados estavam o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid. O contrato de Tresoldi com o Club Brugge vai até 2029.