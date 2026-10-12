Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Germany v Georgia - 2027 UEFA European Mens Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport
Falko Blöding
Traduzido por

Ex-astro do Bayern de Munique se empolga: "Tresoldi pode, sem dúvida alguma, se tornar um atacante de elite na Europa"

Campeonato Belga
Club Brugge
Inter de Milão x Club Brugge
Liga dos Campeões
Y. Sommer
N. Tresoldi

O ex-goleiro do Bayern de Munique Yann Sommer (37), do Club Brugge, acredita que seu companheiro de clube Nicolo Tresoldi (22) pode ter uma grande carreira.

Antes da partida do clube belga na casa da Inter de Milão, pela Champions League, na noite de quarta-feira, Sommer e Tresoldi são os dois nomes que dominam a cobertura pré-jogo na Itália. Sommer porque defendeu o gol da Inter durante anos antes de se transferir para o Club Brugge. E Tresoldi porque é visto como uma possível esperança para o ataque da Squadra Azzurra, caso decida seguir carreira na seleção principal da Itália.


Sommer, porém, não quer se envolver nessa questão: "Não me pergunte por qual seleção ele vai optar; isso depende dele", disse o ex-goleiro do Bayern de Munique à Gazzetta dello Sport. Tresoldi é o atual capitão da seleção sub-21 da Alemanha e marcou 16 gols em 27 partidas.

O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp (59), também quer levar o atacante para sua equipe, assim como o novo técnico da seleção italiana, Roberto Mancini (61). Tresoldi já conversou com os dois, mas quer tomar uma decisão apenas no próximo verão, após a Eurocopa de juniores com a federação alemã.

O interesse que desperta tanto nas seleções quanto nos clubes se deve às excelentes atuações dos últimos meses. Elas também impressionaram Sommer: "Tresoldi pode, sem dúvida, se tornar um dos melhores atacantes da Europa." O destro, que finaliza bem, é "humilde e profissional". Para o suíço, não há dúvidas: "Ele tem as qualidades necessárias para jogar em um grande clube."

Tresoldi se transferiu em 2025 do Hannover 96, da segunda divisão, para o Club Brugge por 7,5 milhões de euros e teve uma ótima primeira temporada, coroada com a conquista do título da Jupiler Pro League. Ele mantém o desempenho nesta temporada e já soma seis gols em dez partidas oficiais. Entre eles, marcou na derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, campeão da Liga Europa, na estreia na Champions League.

FBL-BEL-PROLEAGUE-LA LOUVIERE-CLUB BRUGGEGetty Images

No fim de semana, converteu um pênalti para fazer o terceiro gol na vitória por 4 a 1 fora de casa contra o RAAL La Louviere, levando o placar naquele momento a 3 a 0.

Nos últimos meses, surgiram repetidas especulações sobre uma transferência do centroavante. Entre os clubes citados estavam o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid. O contrato de Tresoldi com o Club Brugge vai até 2029.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google