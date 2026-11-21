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Fuad Anwar, ex-astro do Al-Nassr, avaliou que o português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, foi o responsável pela derrota do clube no clássico contra o rival tradicional Al-Ahli.

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O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 1, na noite da última sexta-feira, no Estádio Al-Inmaa, em Jidá, em partida adiada da 9ª rodada da Saudi Pro League.

Em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiyah", Fuad Anwar afirmou: "O Al-Nassr esteve presente, especialmente no primeiro tempo, e conseguiu abrir o placar com gol da lenda portuguesa Ronaldo".

E ponderou: "Mas ele (Ronaldo) não conseguiu converter o pênalti que teria garantido ao Al-Nassr seguir no controle da partida, e isso deu aos jogadores do Al-Ahli a motivação para voltar ao jogo, empatar e depois vencer, com o Al-Nassr perdendo sua força ofensiva após a ausência do senegalês Sadio Mané por motivos familiares".

A partida teve um lance raro, quando Cristiano Ronaldo desperdiçou um pênalti aos 18 minutos, apesar de ter enganado o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli , ao mandar a bola no canto oposto ao do goleiro, mas ela acertou a trave direita.

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Segundo a Opta, empresa de estatísticas, Ronaldo desperdiçou os dois pênaltis que cobrou na atual temporada da Saudi Pro League, depois de já ter perdido um na vitória por 1 a 0 sobre o Neom, em 20 de outubro, diante do goleiro Marcin Bułka.

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Esse número corresponde ao total de pênaltis desperdiçados pelo português em toda a temporada passada da Saudi Pro League, quando converteu 6 de 8 cobranças.

Além disso, foi a primeira vez que Ronaldo falhou em dois pênaltis consecutivos na Saudi Pro League desde que chegou ao Al-Nassr, em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United.

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Por outro lado, Fuad Anwar avaliou que a crise financeira vivida pelo Al-Nassr coloca o clube em uma situação difícil, principalmente depois de não ter conseguido contratar novos jogadores, sobretudo após a saída do meio-campista croata Marcelo Brozović.

E explicou: "O Al-Nassr vive uma temporada de circunstâncias difíceis, especialmente por não ter conseguido reforçar o elenco na última janela de transferências de verão devido à situação financeira, o que fez o time começar a temporada com peças limitadas, e o australiano Ange Postecoglou, treinador da equipe, não tem culpa disso".

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E acrescentou: "Quem afastou o croata Marcelo Brozović e trouxe o português Samu Costa para o Al-Nassr nesta temporada é o responsável, principalmente porque este último ainda não mostrou nada que o justifique até agora, e teria sido melhor renovar com o astro croata".

Por outro lado, Anwar se recusou a descartar o Al-Nassr da briga pelo título da Saudi Pro League nesta temporada, afirmando que a equipe tem várias peças de qualidade capazes de recolocá-la no caminho certo.

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E concluiu: "A derrota não vai afetar o Al-Nassr, pois o time tem estrelas de destaque capazes de superar esta fase e as circunstâncias, e espero que seja um forte concorrente e que volte ao segundo lugar a partir da próxima rodada".

Vale lembrar que o tropeço manteve o Al-Nassr na terceira posição da tabela do Campeonato Saudita nesta temporada, com 28 pontos, dois atrás do líder Al-Hilal, que tem um jogo a menos, e atrás do Al-Qadsiah, segundo colocado, no saldo de gols.