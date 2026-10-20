Jérôme Rothen, ex-astro do Paris Saint-Germain, acredita que a equipe francesa começará o confronto contra o Barcelona, na Liga dos Campeões da Europa, na noite desta terça-feira, com clara vantagem.

Rothen disse em sua conta no X, de acordo com o que foi divulgado pela rede RMC: "O Paris Saint-Germain tem um toque mágico e vantagem na Liga dos Campeões da Europa. Alguns de seus jogadores apresentam um desempenho excepcional nessa competição".

E prosseguiu: "É difícil acreditar que o Barcelona superará o Paris Saint-Germain e não conseguirá impor seu estilo de jogo. É verdade que o Barcelona vem apresentando um desempenho impressionante desde o início da temporada, mas o Paris Saint-Germain tem a vantagem de ser bicampeão europeu e porque a partida é disputada em seus domínios".

E afirmou: "Eles conseguiram uma vitória esmagadora sobre o Manchester City. O primeiro tempo foi um dos melhores tempos deles na era da propriedade catari, e talvez na história do Paris Saint-Germain".

O ex-jogador da seleção continuou: "Se eles continuarem nesse ritmo, será difícil para o Barcelona".









Ao mesmo tempo, o ex-jogador parisiense não esqueceu a influência e o perigo de Lamine Yamal, e disse que o astro do Barcelona é quem tem a chave da partida, apontando a necessidade de controlá-lo, e afirmou: "Ele é o homem que precisa ser vigiado esta noite". E continuou: "Os grandes jogadores se preparam para as partidas de forma diferente, e não aceitarão nenhuma lição esta noite. Não imagino que não veremos muitos gols".