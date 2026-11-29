Everton x Liverpool: prévia da Premier League

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

O clássico de Merseyside volta no domingo, 29 de novembro, quando o Everton recebe o Liverpool no Hill Dickinson Stadium, pela Premier League. A partida começa às 12h (GMT).

Everton precisa do clássico de Merseyside para dar impulso à campanha

O time de David Moyes chega em má fase após perder por 4 a 0 para o Brentford na segunda-feira. O resultado encerrou uma sequência de três vitórias e deixou o Everton na nona posição da tabela.

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Liverpool chega embalado após golear Brugge e United

O Liverpool chega com muito mais embalo. O time de Andoni Iraola venceu o Manchester United por 4 a 0 em Anfield no último domingo e, na quarta-feira, bateu o Club Brugge por 3 a 0 na Champions League.

Alexander Isak marcou duas vezes em Bruges, e Florian Wirtz fez um gol de longa distância. O Liverpool ocupa a quarta posição no campeonato e chega ao confronto em melhor fase recente.

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O Everton terá o apoio da torcida em casa e a lembrança do clássico de abril, quando o Liverpool venceu por 2 a 1 no primeiro encontro entre os times no novo estádio. Moyes vai querer uma reação rápida após o resultado contra o Brentford.

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