Hoje, às 18h30, no centro de congressos Sava, em Belgrado, acontece o sorteio dos grupos da fase final da Eurocopa Sub-21, que será disputada na Albânia e na Sérvia de 16 de junho a 3 de julho de 2027.
As 14 seleções classificadas e as duas dos países-sede serão divididas em quatro grupos de quatro equipes cada.
Cada grupo terá uma seleção de cada um dos quatro potes, definidos de acordo com a posição das equipes no ranking de coeficientes da UEFA.
As duas primeiras colocadas de cada grupo avançarão à fase eliminatória, com quartas de final, semifinais e final.
POTE 1
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Sérvia
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AS RESTRIÇÕES DO SORTEIO
A Sérvia recebe a posição A1. Assim, as outras seleções do Pote 4 não podem integrar o Grupo A, já que duas equipes do mesmo pote não podem ficar no mesmo grupo.
A Albânia recebe a posição B1. Assim, as outras seleções do Pote 4 não podem integrar o Grupo B, já que duas equipes do mesmo pote não podem ficar no mesmo grupo.
A FASE ELIMINATÓRIA
Quartas de final 1: vencedor do Grupo A x segundo colocado do Grupo C
Quartas de final 2: vencedor do Grupo C x segundo colocado do Grupo A
Quartas de final 3: vencedor do Grupo B x segundo colocado do Grupo D
Quartas de final 4: vencedor do Grupo D x segundo colocado do Grupo B
Semifinal 1: vencedor das quartas de final 1 x vencedor das quartas de final 2
Semifinal 2: vencedor das quartas de final 3 x vencedor das quartas de final 4
Final: vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2.