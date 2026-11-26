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Hoje, às 18h30, no centro de congressos Sava, em Belgrado, acontece o sorteio dos grupos da fase final da Eurocopa Sub-21, que será disputada na Albânia e na Sérvia de 16 de junho a 3 de julho de 2027.

As 14 seleções classificadas e as duas dos países-sede serão divididas em quatro grupos de quatro equipes cada.

Cada grupo terá uma seleção de cada um dos quatro potes, definidos de acordo com a posição das equipes no ranking de coeficientes da UEFA.

As duas primeiras colocadas de cada grupo avançarão à fase eliminatória, com quartas de final, semifinais e final.

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POTE 1

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Noruega

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POTE 4

Bélgica

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Tchéquia

Sérvia

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Albânia

AS RESTRIÇÕES DO SORTEIO

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A Sérvia recebe a posição A1. Assim, as outras seleções do Pote 4 não podem integrar o Grupo A, já que duas equipes do mesmo pote não podem ficar no mesmo grupo.

A Albânia recebe a posição B1. Assim, as outras seleções do Pote 4 não podem integrar o Grupo B, já que duas equipes do mesmo pote não podem ficar no mesmo grupo.

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A FASE ELIMINATÓRIA

Quartas de final 1: vencedor do Grupo A x segundo colocado do Grupo C

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Quartas de final 2: vencedor do Grupo C x segundo colocado do Grupo A

Quartas de final 3: vencedor do Grupo B x segundo colocado do Grupo D

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Quartas de final 4: vencedor do Grupo D x segundo colocado do Grupo B

Semifinal 1: vencedor das quartas de final 1 x vencedor das quartas de final 2

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Semifinal 2: vencedor das quartas de final 3 x vencedor das quartas de final 4

Final: vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2.