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No centro de congressos Sava, em Belgrado, foi realizado o sorteio dos grupos da fase final da Eurocopa Sub-21, que será disputada na Albânia e na Sérvia de 16 de junho a 3 de julho de 2027. Além do título europeu, estará em jogo a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, com três vagas disponíveis.

As 14 seleções classificadas, mais as duas dos países-sede, são divididas em quatro grupos de quatro equipes cada. A Itália sub-21, comandada por Silvio Baldini, que compareceu ao sorteio com seu auxiliar Andrea Barzagli, caiu no grupo da anfitriã Albânia, da Espanha e da Finlândia.

GRUPO A: Sérvia, Polônia, Inglaterra, França.

GRUPO B: Albânia, Espanha, ITÁLIA, Finlândia.

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GRUPO C: República Tcheca, Portugal, Grécia, Croácia.

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GRUPO D: Noruega, Bélgica, Alemanha, Holanda.

Cada grupo tem uma seleção de cada um dos quatro potes, definidos de acordo com a posição das equipes no ranking de coeficientes da Uefa.

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OS POTES

POTE 1: Espanha, Alemanha, Inglaterra, Portugal.

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POTE 2: França, ITÁLIA, Holanda, Croácia.

POTE 3: Polônia, Grécia, Finlândia, Noruega.

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POTE 4: Bélgica, República Tcheca, Sérvia, Albânia.

AS RESTRIÇÕES DO SORTEIO

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A Sérvia ocupa a posição A1. Por isso, as outras seleções do pote 4 não podem cair no Grupo A, já que duas equipes do mesmo pote não podem ficar no mesmo grupo.

A Albânia ocupa a posição B1. Por isso, as outras seleções do pote 4 não podem cair no Grupo B, já que duas equipes do mesmo pote não podem ficar no mesmo grupo.

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OS ESTÁDIOS NA ALBÂNIA

Arena Kombetare, Tirana (três jogos do Grupo B, uma semifinal e a final)

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Elbasan Arena, Elbasan (três jogos do Grupo B e uma partida das quartas de final)

Estádio Loro Borici, Scutari (três jogos do Grupo D e uma partida das quartas de final)

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Arena e Demave, Tirana (três jogos do Grupo D)

OS ESTÁDIOS NA SÉRVIA

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Estádio de Belgrado, Belgrado (três jogos do Grupo A, uma partida das quartas de final e uma semifinal)

Estádio de Leskovac, Leskovac (três jogos do Grupo A)

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Estádio Backa, Backa Topola (três jogos do Grupo C e um possível playoff olímpico)

Estádio de Loznica, Loznica (três jogos do Grupo C e uma partida das quartas de final).

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A FASE ELIMINATÓRIA

Quartas de final 1: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo C

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Quartas de final 2: 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo A

Quartas de final 3: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo D

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Quartas de final 4: 1º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo B

Semifinal 1: vencedor das quartas de final 1 x vencedor das quartas de final 2

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Semifinal 2: vencedor das quartas de final 3 x vencedor das quartas de final 4

Final: vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2.