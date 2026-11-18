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Ivan Toney recebeu uma má notícia da Justiça na quarta-feira. Acusado de agressão, o inglês esperava adiar o início de seu julgamento, marcado para 12 de junho de 2028, três dias após o começo da Eurocopa. O juiz, porém, rejeitou o pedido categoricamente.

Toney, de 30 anos, é acusado de dar uma cabeçada e agredir Saber Da Silva durante uma discussão em uma casa noturna na Wardour Street, em Londres, em 6 de dezembro de 2025.

No mês passado, Toney negou ter cometido a agressão. Em seguida, o tribunal marcou o início do julgamento, que pode durar até quatro dias, para 12 de junho.

Resta saber, claro, se Toney estará na seleção inglesa até lá. Pessoas próximas ao atacante do Al-Ahli, porém, consideram seriamente essa possibilidade, mas o pedido para adiar o julgamento não teve resultado.

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Na quarta-feira, Mozammel Hossain, advogado de Toney, tentou convencer o juiz no Tribunal da Coroa de Southwark. O jogador não estava presente. "Pedimos, por gentileza, que adie o julgamento para que o réu possa jogar, caso seja convocado para esse torneio de futebol."

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"Meu conhecimento de futebol é muito limitado, mas me disseram que ele foi convocado para a última Eurocopa, em 2024, e para a seleção inglesa na Copa do Mundo."

O juiz Tony Baumgartner não aceitou o pedido, que classificou como "especulativo". "Não me parece ser do interesse do andamento do processo alterar a data já estabelecida."

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Baumgartner disse, no entanto, que o pedido pode ser apresentado novamente se Toney for convocado para a seleção. Ainda assim, parece bastante improvável que seja possível adiar o julgamento após a divulgação da lista de convocados para a Eurocopa, prevista para pouco menos de um mês antes. Um ponto favorável em meio ao revés é que a Eurocopa será disputada, entre outros países, na Inglaterra.

De forma um tanto surpreendente, Toney integrou a seleção inglesa no verão passado e entrou em campo duas vezes no torneio. Depois da Copa do Mundo, não voltou a ser convocado pelo técnico Thomas Tuchel. Até agora, Toney disputou dez partidas pela seleção.