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Para Didi Hamann, as boas atuações de Florian Wirtz com a camisa da seleção alemã não devem ser superestimadas.

Embora o meio-campista do Liverpool tenha voltado a ter uma grande atuação sob o comando do técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp , na goleada da Alemanha por 5 a 0 sobre a Holanda, o ex-jogador não acredita que Wirtz consiga repetir esse desempenho em Anfield Road.

"Os poucos bons jogos que ele fez pelo Liverpool foram na Champions League, onde o futebol não é tão físico, tão rápido nem tão agressivo quanto na Premier League", disse Hammann à RTL/Sky, antes de enfatizar: "Por isso, eu teria cautela com isso". Questionado a respeito, o comentarista acrescentou: "Os jogos de seleções também são disputados, entre aspas, em um ritmo um pouco mais tranquilo."

Por isso, Hamann duvida que Wirtz mantenha a boa fase no Liverpool após a pausa para as seleções. "Não sei se isso muda alguma coisa quando ele voltar ao Liverpool, porque, para ele, as coisas não melhoraram nos últimos 17 ou 18 meses. Não sei se os jogos pela seleção alemã têm uma influência tão grande sobre sua forma no Liverpool", afirmou.

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Wirtz marcou duas vezes contra a seleção holandesa e, assim, teve participação decisiva na classificação da Alemanha às quartas de final da Liga das Nações. O ex-jogador do Leverkusen também balançou a rede na vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia, poucos dias antes. Na vitória por 2 a 0 no primeiro confronto, no início de outubro, ele ainda participou diretamente dos dois gols alemães.

Getty Images

Florian Wirtz parece ter relação próxima com Jürgen Klopp

No Liverpool, por outro lado, Wirtz é alvo frequente de duras críticas, inclusive de Hamann , porque simplesmente não corresponde às altas expectativas desde sua transferência milionária para o tradicional clube inglês no verão de 2025. Em 12 jogos na temporada atual, soma dois gols e cinco assistências. Em comparação com sua temporada de estreia, porém, o jogador de 23 anos tem lugar garantido na equipe do técnico Andoni Iraola, que assumiu o cargo de Arne Slot no verão.

Wirtz, por sua vez, parece manter uma relação próxima com Klopp . Segundo o jornal Bild, o técnico da seleção alemã chega a entrar em contato com ele pessoalmente após cada jogo dos Reds. "Já ouvi até de Liverpool: ele conversa com Wirtz mais do que o treinador que está lá. Isso mostra como esse jogador é importante para o seu sistema", explicou recentemente Christian Falk, responsável pela cobertura de futebol.