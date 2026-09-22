No programa da Sky "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk", Sammer elogiou inicialmente o técnico de 39 anos: "Se eu estivesse em uma posição de responsabilidade e tivesse que lidar com a necessidade de um treinador, eu me dedicaria intensamente a ele." Mas depois fez uma ressalva direta: "Mas com ninguém do entorno dele. Só com ele."

Nagelsmann é "um profissional de primeira linha. Ele fez isso muito bem no Hoffenheim. Fez isso muito bem no Leipzig. Mas às vezes faltou o último passo para ele, também em Munique."

Questionado de forma concreta por Riccardo Basile se esse "entorno" se referia à agência de consultoria de Nagelsmann, Sammer respondeu: "Sim, claro. Você me fez a pergunta se ele tem futuro na Alemanha. Qualidade para isso ele certamente tem." No entanto, segundo o campeão europeu de 1996, Nagelsmann deveria aprender que "muitas coisas precisam bater e voltar nele". Nagelsmann precisa "nem sequer transformar muitas coisas em tema", mas sim "se concentrar no essencial. E eu consideraria uma vergonha para o nosso país se perdêssemos um treinador tão talentoso em algum lugar."

Nagelsmann é representado pela agência Sports 360, do empresário Volker Struth, que também tem entre seus clientes, entre outros, os jogadores da seleção Angelo Stiller (VfB Stuttgart) e Tom Bischof (Bayern de Munique). Ele começou sua carreira de treinador no futebol profissional em 2016, no 1899 Hoffenheim, e de lá se transferiu em 2019 para o RB Leipzig. Dois anos depois, seguiu para o Bayern de Munique, onde foi surpreendentemente demitido no início de 2023 e substituído por Thomas Tuchel.

Após a saída de Hansi Flick da DFB, Nagelsmann assumiu a seleção da Alemanha no mesmo ano. Em torno da razoável Eurocopa em casa de 2024, ele tinha forte simpatia na Alemanha, mas esses índices caíram rapidamente depois e atingiram seu ponto mais baixo após a fracassada Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Nagelsmann deixou a DFB sob pressão branda da cúpula da federação e atualmente está sem clube.

O que Matthias Sammer aconselha concretamente a Julian Nagelsmann?

"Eu lhe aconselharia a procurar um sábio do futebol, conversar com ele", disse o ex-diretor esportivo da DFB Sammer sobre um possível próximo passo de Nagelsmann. Os ex-jogadores da seleção Lothar Matthäus, Stefan Effenberg e Dietmar Hamann lhe vieram à mente: "Agora dá para dizer de novo que é perigoso, porque eles também estão em evidência pública. Mas lá fora também existem treinadores mais velhos, um Friedhelm Funkel, só para dar um exemplo. Com pessoas sábias, todos me perdoem, velhas, que já não têm absolutamente mais a sensação de que precisam se apresentar, mas que querem transmitir algo com seu conhecimento de experiência, isso é o que eu lhe aconselharia."

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Para Sammer, está claro que esse input seria mais valioso do que o da agência de Nagelsmann: "Eu o observo há muito tempo. Ele deveria falar com alguém que já não tenha interesses próprios em uma conversa assim, mas que simplesmente lhe diga as coisas. Afinal, não se trata do que foi tudo errado ou certo. Muitas vezes, trata-se dos efeitos. Para que se inicie um processo em que uma qualidade de primeira linha possa crescer ali, isso é o que eu desejaria para ele."