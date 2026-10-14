Tanto os torcedores quanto os comentaristas de TV criticaram o alemão, que só havia entrado quando o placar já estava em 3 a 1 para o Barcelona. Sane cometeu alguns erros de passe e foi vaiado pela torcida, insatisfeita com sua atuação. O Galatasaray havia surpreendido os catalães ao abrir o placar no primeiro tempo, quando os visitantes já dominavam a partida. O gol que daria aos turcos a vantagem de 2 a 0 foi anulado. Depois disso, o Barça virou o confronto e chegou a uma vitória convincente.

Depois da partida, o técnico do Galatasaray, Okan Buruk, foi questionado sobre as vaias a Sane e respondeu: "Ele só entrou depois do 3 a 1. Foi o momento em que a equipe desmoronou. Esse jogo não deve servir de parâmetro para avaliar seu desempenho."

Mas os torcedores do Cimbom já vinham demonstrando insatisfação com as atuações de Sane na temporada passada e, na maior parte do tempo, também na atual. Mesmo após oito partidas oficiais nesta temporada, o ponta ainda espera sua primeira participação em gol. Esse provavelmente foi o principal motivo da insatisfação, e não o fato de Sane não ter conseguido virar novamente o jogo a favor do Galatasaray.

"Leroy Sane deveria ter vergonha! Yunus Akgün joga, Sane fica no banco. Um jogador de classe mundial da Alemanha no banco: como isso é possível?", perguntou o ex-jogador Sinan Engin na TV. Ele disse compreender as vaias ao atacante: "Quando você perde em casa para outro time, os torcedores reagem de forma intensa", acrescentou.

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Quais são as críticas a Leroy Sane no Galatasaray?

O ex-jogador da seleção Tümer Metin também acusou o alemão de falta de vontade e de empenho: "Se eu fosse companheiro de equipe de Sane, o agarraria pelo pescoço no vestiário e perguntaria: 'Você quer mesmo nos ajudar? Estou exausto de tanto correr!'", disse.

Com isso, o Galatasaray teve um início ruim na Champions League: antes da derrota por 4 a 1 para o Barcelona, a equipe de Okan Buruk já havia perdido por 3 a 1 para o Sporting, em Lisboa, na primeira rodada da liga.