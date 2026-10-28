Thierry Henry respondeu às críticas que lhe foram dirigidas por causa de suas declarações na cerimônia de entrega da Bola de Ouro, realizada na segunda-feira, que ele ajudou a apresentar ao lado de Kate Scott.

Em um vídeo publicado após a cerimônia, Henry abordou dois momentos que geraram polêmica: a pergunta que fez a Lamine Yamal e seu diálogo com Scott durante a entrega do Troféu Sócrates.

Durante a subida de Yamal ao palco para receber o Troféu Kopa pela terceira vez consecutiva, Henry lhe perguntou se esse era realmente o prêmio que o craque do Barcelona desejava, indicando que ele almejava o prêmio maior, a Bola de Ouro.

Alguns espectadores descreveram a pergunta como inadequada e acusaram Henry de constranger o jovem jogador e de praticar bullying contra ele, enquanto outros a consideraram apenas uma brincadeira.

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Thierry Henry esclareceu que fez a pergunta porque essa foi a terceira vez que Yamal venceu o Troféu Kopa, ao passo que ainda não conquistou o prêmio principal.

Disse que entende se a brincadeira não agradou a alguns, mas afirmou ser um dos maiores admiradores de Yamal e que aprecia suas atuações. Chegou a descrever o craque do Barcelona como um dos jogadores por quem pagaria para assistir.

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A segunda crítica veio após o debate de Henry com Scott sobre o Troféu Sócrates, nomeado em homenagem ao falecido craque do futebol brasileiro. Henry brincou com a colega de apresentação da cerimônia a respeito da pronúncia que ela fez do nome do ex-craque brasileiro e de sua relação com o filósofo grego, e corrigiu a pronúncia do nome.

Alguns espectadores consideraram sua resposta grosseira. Andrew Downie, escritor que escreveu um livro sobre Sócrates, afirmou que Scott pronunciou o nome corretamente e, em contrapartida, descreveu o que Henry fez como uma falta de educação.

No vídeo que publicou, Henry disse que Scott estava a par da brincadeira e que fingiu concordar com ela de propósito. Admitiu que alguns talvez não a achem engraçada, e então pediu que parem de descrevê-lo como desrespeitoso.

E disse: "Eu nunca faria isso", afirmando que não ofenderia Scott ou Yamal de propósito.

Thierry Henry atua agora como comentarista de futebol na rede CBS Sports, onde analisa regularmente a Liga dos Campeões da Europa ao lado de Kate Scott, Jamie Carragher e Micah Richards.

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