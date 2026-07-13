“Eu estava com dor, mas fingia que não”... Os bastidores da cirurgia de alto risco de Hossam Hassan

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, revelou detalhes de uma grave crise de saúde pela qual passou em total sigilo antes da Copa do Mundo de 2026; ele foi submetido a um cateterismo cardíaco e à implantação de três stents sem que ninguém soubesse do ocorrido na época.

O Dr. Jamal Shaaban, ex-diretor do Instituto do Coração, confirmou, em sua página oficial no Facebook, que “o ‘Decano’ sofreu dores agudas no peito devido às enormes pressões que enfrentava, logo após seu retorno de um estágio da seleção, na época nos Emirados Árabes Unidos, onde chegou ao aeroporto às 3h da madrugada acompanhado de seu irmão Ibrahim Hassan e do capitão Tarek Suleiman”.

Shaaban explicou que Hossam Hassan foi internado no Hospital Green Heart durante os últimos dez dias do Ramadã passado, onde foi submetido a um cateterismo cardíaco antes de retomar suas atividades e continuar suas tarefas de treinamento com os Faraós.

O ex-diretor do Instituto do Coração destacou que o técnico da seleção nacional lhe confirmou pessoalmente que o assunto foi mantido em total sigilo, e nenhuma informação vazou para a mídia, apesar da delicadeza do momento, que coincidiu com as eliminatórias e os intensos preparativos para a Copa do Mundo.

Hassan Hassan havia dito em uma entrevista na TV: “Passei por duas cirurgias e um cateterismo, e me colocaram três stents recentemente. Eu ignorava as críticas e fingia que não as via, mas a verdade é que eu via todas elas, e eles estavam duvidando das minhas capacidades técnicas”.

O técnico dos Faraós acrescentou: “Dizem que eu bajulo os jogadores, mas a verdade é que coloquei Deus em primeiro lugar. Gosto de críticas construtivas e aprendo com elas, mas o que aconteceu foi uma acusação direta de que eu não entendo nada de futebol”.

Hossam Hassan participou do episódio especial apresentado pela jornalista Mona El-Shazly, ao lado de vários membros de sua família, em uma entrevista que revelou aspectos humanos da vida do técnico que comandou a seleção egípcia em um dos períodos mais difíceis pela qual o futebol egípcio já passou.

Esta é a primeira vez que Hossam Hassan revela publicamente detalhes de sua crise de saúde, em um momento em que travava uma batalha dupla: a primeira contra a doença e a segunda contra uma onda de críticas violentas que atingiram seu estilo técnico e suas escolhas táticas com a seleção nacional.