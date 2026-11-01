Wagner estava sentado no palco, de braços cruzados, e foi questionado, entre outras coisas, sobre por que foi direto para o vestiário após o apito final da vitória por 2 a 1. Sua resposta: "Eu precisava ir ao banheiro. Esse é um ponto. E seria importante que vocês, depois do jogo, concentrassem a atenção nos jogadores, não em mim."

A primeira vitória em seu quinto jogo como técnico da equipe da Baixa Saxônia, que agora ocupa a 12ª posição na tabela, com 11 pontos após dez partidas, não mudava nada para ele, disse Wagner: "Antes, isso não mexia comigo, e agora também não mexe. Tento me concentrar no conteúdo do trabalho e desenvolver a equipe."

Wagner, que perdeu três das cinco partidas e também foi eliminado da Copa da Alemanha nesse período, prosseguiu: "No fim das contas, não importa como eu me sinto. Só digo que nunca quero destacar todos os nossos lesionados nem buscar desculpas. Também quero ser um exemplo para os rapazes. Tenho 38 anos. Não sou tão velho, mas já sou mais velho do que alguns jogadores. Quero estar lá também quando as coisas ficarem turbulentas. Isso é importante para quem está em posição de liderança. O que os rapazes percebem desde o primeiro dia é que não tenho medo de nada, absolutamente nada."

Um jornalista avaliou o primeiro tempo contra o lanterna de Dresden como o pior de toda a temporada, "na minha visão". Wagner rebateu: "Não quero desmerecer sua visão, mas não vejo dessa forma. Você pode enxergar como quiser, claro. Já percebi isso outro dia. Os primeiros dez minutos do primeiro tempo foram razoáveis em vários aspectos."

Sandro Wagner na coletiva: "Digo quantas frases eu quiser"

Outro repórter pediu que Wagner dissesse "duas ou três frases" sobre se considerava que ele e sua equipe estavam no caminho certo. O treinador respondeu: "Digo quantas frases eu quiser. Devo acrescentar: como técnico, não se deve avaliar o jogo sempre apenas pelo resultado."

Wagner já havia dito à Sky que, para ele, o empate por 1 a 1 com o St. Pauli e a derrota por 2 a 0 para o Kaiserslautern na Copa da Alemanha tinham sido atuações melhores de sua equipe do que a vitória de domingo. "Hoje, não fiquei tão satisfeito com o conteúdo do jogo em muitos aspectos. Tento, de fato, trabalhar apenas o conteúdo e, então, é isso que avalio." Como o futebol é um esporte de resultados, "agora todo mundo diz: 'Legal!' Mas não foi legal", acrescentou Wagner.

Ainda assim, também houve elogios à sua equipe. Wagner reservou palavras positivas ao time após a primeira vitória sob seu comando. Sobre o atacante Benjamin Källman, que continuou sem marcar, mas deu a assistência para Husseyn Chakroun fazer o gol do 1 a 1, ele disse: "Toda essa bobagem de Instagram e todo mundo que dá palpite não importam nem um pouco. Sou eu que o avalio. E digo a ele: estou pouco me lixando para os gols. Isso é um extra, é o produto. Mas pressione bem, segure bem a bola, dê assistências para gols. Isso é muito mais decisivo."

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Hannover 96 demite técnico e diretor-executivo de futebol em curto intervalo

No Hannover, que no ano passado só perdeu o acesso na última rodada e entrou na temporada atual com ambições correspondentes, as coisas não vêm funcionando bem há semanas. Após o início decepcionante de temporada, o clube da segunda divisão já havia se separado do técnico Christian Titz.

No sábado, o diretor-executivo de futebol Jonas Boldt, responsável pela contratação de Wagner, também teve de deixar o clube. Assim, sua passagem pela equipe da Baixa Saxônia terminou após apenas cinco meses.

Boldt, de 44 anos, havia sido contratado apenas no fim de maio para substituir Jörg Schmadtke. Seu contrato com os Vermelhos tinha, originalmente, duração de três anos.