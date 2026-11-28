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Samuel Eto'o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol, fez um duro ataque a Christophe Dugarry, ex-astro da seleção francesa e comentarista esportivo, em resposta às críticas dele à Confederação Africana de Futebol (CAF) e à sua posição sobre a distribuição de recursos da Fifa às federações nacionais.

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A resposta de Eto'o veio por meio de suas redes sociais, depois que as declarações de Dugarry sobre os recursos destinados às federações africanas geraram grande polêmica. O presidente da federação camaronesa acusou o francês de confundir informações e de não ter conhecimento suficiente sobre a política de gestão do futebol.

Na mensagem dirigida a Dugarry, Eto'o afirmou: "Ter sido um bom jogador não lhe dá automaticamente legitimidade para falar de futebol melhor do que os outros, muito menos para dominar a política do futebol".

Em tom irônico e contundente, ele acrescentou: "Como a estupidez às vezes se caracteriza pela persistência, lamento informar que as 211 federações-membro da Fifa receberão o mesmo valor, incluindo as federações europeias".

Eto'o exige que Dugarry peça desculpas publicamente

O presidente da federação camaronesa não se limitou a corrigir o que considerou informações equivocadas nas declarações de Dugarry. Ele também exigiu um pedido público de desculpas, por entender que essa seria a atitude adequada depois do que classificou como divulgação de informações imprecisas sobre a CAF.

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"Se você ainda tem o mínimo de dignidade, assim como aqueles que espalham deliberadamente informações falsas sobre a CAF, deve ser honesto e pedir desculpas. Afinal, todos somos humanos, e errar é humano", disse Eto'o.

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Eto'o também mandou um recado direto a Dugarry a respeito do que o francês disse sobre sua relação com o presidente da CAF, Patrice Motsepe, pedindo que ele deixasse de apresentar o dirigente como um amigo próximo.

"Peço, senhor Dugarry, que evite apresentar o presidente Motsepe como seu amigo. Vocês pertencem a mundos diferentes, e suas responsabilidades não podem ser comparadas", completou.

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Qual é a história do dinheiro da Fifa que provocou a polêmica?

Dugarry havia causado polêmica durante participação no programa "Rothen s'enflamme", da rádio francesa "RMC", ao criticar os calorosos aplausos recebidos por Gianni Infantino, presidente da Fifa, na Assembleia Geral da CAF em Abuja, depois que ele anunciou um financiamento de 25 milhões de dólares para cada federação africana.

O campeão do mundo de 1998 considerou que aquilo que viu representava "corrupção ao vivo" e questionou por que os presidentes das federações teriam sido obrigados a se levantar e aplaudir Infantino, relacionando a cena ao apoio que o presidente da Fifa recebe das federações africanas antes da próxima eleição presidencial.

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Ele também criticou a postura de Patrice Motsepe, presidente da CAF, por considerar que a cena prejudica a imagem do futebol africano e levanta dúvidas sobre a independência das decisões de suas federações.

Um aspecto central da discussão está ligado a um programa de financiamento proposto pela Fifa para o período de 2027 a 2030, que prevê a destinação de até 25 milhões de dólares para cada uma das 211 federações-membro, e não apenas às federações africanas.

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A Fifa explicou que a proposta tem como objetivo apoiar o desenvolvimento do futebol, da infraestrutura, dos projetos de categorias de base e do futebol feminino, mas que ela ainda depende da conclusão de trâmites e aprovações institucionais, incluindo a aprovação do Congresso em março de 2027.

A Fifa já havia esclarecido que os novos repasses vão contemplar todas as federações-membro, dentro de um plano para elevar o total de investimentos destinados ao desenvolvimento do futebol para 6,35 bilhões de dólares no próximo ciclo.

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As declarações de Eto'o reacendem o debate sobre a gestão do futebol africano e sua relação com as instituições do futebol internacional, além de evidenciarem a crescente tensão entre dirigentes do esporte e alguns de seus ex-astros que se tornaram analistas e comentaristas.

Eto'o já havia se envolvido em uma discussão com o jornalista francês Daniel Riolo antes de, desta vez, direcionar seus ataques a Dugarry, em uma postura que reflete sua firme defesa da CAF e de seu presidente, Patrice Motsepe, diante das críticas.