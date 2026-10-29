"Estupidez e escândalos": crise saudita questiona a conquista do título da Copa do Golfo 27

As últimas horas foram marcadas por uma forte crise no meio do futebol do Golfo em geral, e da Arábia Saudita em particular, por causa da atual edição da Liga dos Campeões do Golfo para clubes.

A Federação da Copa do Golfo de Futebol havia decidido, nesta quarta-feira, considerar o clube saudita Al-Ettifaq como desistente de sua partida contra o Erbil, do Iraque, na segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo, e derrotado na partida por 3 a 0.

O Al-Ettifaq não compareceu ao estádio da partida no Iraque, depois que a Federação do Golfo recusou adiar a partida diante da incapacidade do clube saudita de viajar por causa das atuais circunstâncias, conforme anunciado.

A situação provocou a indignação do jornalista saudita Badr Al-Sakri, que desferiu um ataque incendiário contra a Federação da Copa do Golfo de Futebol, considerando que sua postura nessa crise foi irresponsável e injustificável, afirmando que ultrapassou o estágio da estupidez.

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Al-Sakri disse em declarações ao programa "Nadeena", no canal "MBC 1": "A postura adotada pela Federação do Golfo de Futebol é totalmente irresponsável. Algumas federações estão em morte cerebral e não há esperança de cura".

E acrescentou: "Essa federação me faz voltar trinta anos no tempo. Não quero dizer que é uma federação retrógrada, mas ela não se recupera nem se renova com o passar do tempo. Isso é a continuação de um fracasso enraizado e disseminado nas artérias e veias da Federação do Golfo de Futebol".

E prosseguiu: "Até mesmo na Copa do Golfo Árabe que o Reino da Arábia Saudita organizou recentemente, houve escândalos que foram silenciados, como as crises dos preços dos ingressos, dos canais transmissores e dos regulamentos estranhos".

O jornalista saudita também diminuiu a importância da Liga dos Campeões do Golfo para clubes, considerando que ela não acrescenta nem retira nada, exigindo que os clubes sauditas não participem desse torneio nos próximos anos.

E explicou: "O torneio do Golfo, para mim, não difere muito de um torneio amistoso ou de um torneio amistoso de Tabuk. É um torneio não reconhecido pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), então não tem valor".

O comunicador saudita Abdulrahman Al-Humaidi comentou essas declarações dizendo: "A seleção saudita conquistou a Copa do Golfo de seleções. Então não devemos comemorá-la, ou não devemos vencê-la?".

E Al-Sakri respondeu: "Já que participamos dela, devemos conquistá-la", acrescentando: "Eu não sou contra o torneio, mas ele perdeu o brilho há muitos anos".

Al-Humaidi voltou a comentar, dizendo: "O não reconhecimento do torneio do Golfo não diminui sua importância, no nível dos confrontos do Golfo e árabes, assim como no nível das experiências que os jogadores adquirem".

E concluiu: "Independentemente do reconhecimento do torneio do Golfo pela Federação Internacional de Futebol, no nível técnico suas partidas são importantes".

Vale lembrar que a seleção saudita foi campeã da Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", no dia 6 de outubro deste ano, após a vitória sobre a seleção dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na partida final.