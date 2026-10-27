O marroquino Abdessamad Ezzalzouli, ponta do Real Betis, entrou no radar do Paris Saint-Germain, que estuda sua contratação para suprir a longa ausência do georgiano Khvicha Kvaratskhelia por lesão, em uma negociação que pode render ao Barcelona um retorno financeiro próximo dos 11 milhões de euros.

O jornal espanhol "Sport" informou, citando o jornalista Ekrem Konur, que Ezzalzouli é uma das opções consideradas pelo clube francês para reforçar seu setor ofensivo durante a janela de transferências de inverno, depois que Kvaratskhelia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão que o afastará dos gramados até o fim da temporada.

Apesar do interesse do Paris Saint-Germain no ponta marroquino, o clube avalia suas opções com cautela, diante do alto custo potencial da negociação, enquanto o Barcelona acompanha o andamento das conversas, beneficiando-se por ter mantido 20% do valor de uma futura revenda do jogador.

55 milhões de euros é a condição do Betis

O Real Betis não parece disposto a abrir mão de Ezzalzouli com facilidade, depois de ter estabelecido, durante a última janela de transferências de verão, a quantia de 55 milhões de euros para liberá-lo, número que se aproxima do valor da cláusula de rescisão em seu contrato, de cerca de 60 milhões de euros.

Ezzalzouli havia se transferido do Barcelona para o Betis em setembro de 2023 por 7,5 milhões de euros, com o clube catalão mantendo 20% do valor de uma futura venda.

Caso a negociação se concretize por 55 milhões de euros, o Barcelona receberá cerca de 11 milhões de euros, o que torna o futuro do ponta marroquino alvo de atenção especial dentro do clube catalão.

Aston Villa e Newcastle

O interesse do Paris Saint-Germain em Ezzalzouli não foi o primeiro, já que Aston Villa e Newcastle United o acompanharam durante a última janela de transferências de verão e estudaram a possibilidade de contratá-lo, mas ele preferiu permanecer no Real Betis, onde se tornou uma peça importante nos planos do técnico Manuel Pellegrini.

Esse interesse surgiu depois de o jogador ter feito uma temporada forte, na qual marcou 15 gols e deu 13 assistências em 43 partidas, antes de começar a temporada 2026-2027 com três gols em 7 jogos pelo Campeonato Espanhol e outro gol em duas partidas na Liga dos Campeões da Europa.