Estrela marroquina lança mensagem comovente após o choque da Copa do Mundo

Abdel Samad El Zalzouli, estrela da seleção marroquina, enviou uma mensagem comovente após ter sido excluído da Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão.

Al-Zalzuli havia sido incluído na lista de convocados do Marrocos para a Copa do Mundo, mas se lesionou durante o amistoso contra a Noruega.

O técnico Mohamed Wahbi preferiu excluir Al-Zalzuli da lista dos Leões do Atlas, já que sua lesão no ligamento colateral do joelho o obrigaria a ficar afastado por um longo período.

Zalzouli escreveu em sua conta no Instagram: “Gostaria de começar agradecendo sinceramente a todos pelas mensagens de apoio e carinho que recebi nos últimos dias”.

E continuou: “Minha ausência de um torneio tão importante é um golpe duro, e não nego que seja doloroso. Mas, em momentos difíceis, a fé, a paciência e a gratidão são o que temos de mais valioso. Graças a Deus por tudo”.

Ele enfatizou: “Quem me conhece sabe que não vou desistir. Vou trabalhar todos os dias, com mais força e entusiasmo do que nunca, para voltar mais forte e melhor”.

Ele acrescentou: “Desejo também todo o sucesso à nossa seleção marroquina. Estou confiante de que eles darão o seu melhor para representar nosso país com todo o orgulho. Convido todos os marroquinos a se unirem em torno deles e a apoiá-los em cada passo... Obrigado a todos pelo apoio constante”.

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