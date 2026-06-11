Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP

Traduzido por

Estrela marroquina lança mensagem comovente após o choque da Copa do Mundo

Marrocos
Copa do Mundo
A. Ezzalzouli
Marrocos

Abdel Samad El Zalzouli, estrela da seleção marroquina, enviou uma mensagem comovente após ter sido excluído da Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão.

Al-Zalzuli havia sido incluído na lista de convocados do Marrocos para a Copa do Mundo, mas se lesionou durante o amistoso contra a Noruega.

O técnico Mohamed Wahbi preferiu excluir Al-Zalzuli da lista dos Leões do Atlas, já que sua lesão no ligamento colateral do joelho o obrigaria a ficar afastado por um longo período.

Zalzouli escreveu em sua conta no Instagram: “Gostaria de começar agradecendo sinceramente a todos pelas mensagens de apoio e carinho que recebi nos últimos dias”.

E continuou: “Minha ausência de um torneio tão importante é um golpe duro, e não nego que seja doloroso. Mas, em momentos difíceis, a fé, a paciência e a gratidão são o que temos de mais valioso. Graças a Deus por tudo”.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Ele enfatizou: “Quem me conhece sabe que não vou desistir. Vou trabalhar todos os dias, com mais força e entusiasmo do que nunca, para voltar mais forte e melhor”.

Ele acrescentou: “Desejo também todo o sucesso à nossa seleção marroquina. Estou confiante de que eles darão o seu melhor para representar nosso país com todo o orgulho. Convido todos os marroquinos a se unirem em torno deles e a apoiá-los em cada passo... Obrigado a todos pelo apoio constante”.

Leia também

Marmoush: O Egito é o melhor da África... e nosso objetivo é disputar a Copa do Mundo

Publicidade