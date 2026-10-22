Bert Konterman está muito entusiasmado com a evolução do Feyenoord, mas o ex-jogador da seleção holandesa, em entrevista ao De Telegraaf, levanta dúvidas sobre um nome de peso.

O Feyenoord perdeu por 1 a 0 para o Real Betis na noite de quarta-feira e sofreu sua segunda derrota na fase de liga da Champions League. Konterman, porém, não se preocupa muito com as consequências do resultado e espera que a equipe de Roterdã mostre outra postura no domingo, contra o PSV.

"Não. Se você olhar para a situação atual do Feyenoord, isso não é um baque", afirmou Konterman ao De Telegraaf. Segundo o ex-jogador da seleção holandesa, o Feyenoord sabe que deixou escapar uma oportunidade contra o Real Betis e não mostrou a ousadia e a coragem de costume, mas pode se recuperar no domingo diante do PSV.

Konterman está, de toda forma, muito entusiasmado com a evolução do Feyenoord. "Acho que as coisas estão indo bem pra caramba. A fórmula que eles criaram é muito boa", disse o ex-zagueiro, que também elogiou o trabalho conjunto de Sipke Hulshoff e Giovanni van Bronckhorst.

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Givairo Read, em especial, recebe muitos elogios de Konterman, que chega a comparar o lateral-direito a Denzel Dumfries. "Read tem potencial para ser um Denzel Dumfries. É um craque", afirmou. Segundo Konterman, Read pode até ter mais potencial que Dumfries por ser tecnicamente mais completo. "E a parceria com Hadj Moussa pela direita é incrivelmente boa. Os dois conseguem jogar muito bem juntos por aquele lado", acrescentou.

Sobre Valente, Konterman é bem menos enfático nos elogios, apesar das qualidades que vê no meio-campista. "Ainda me pergunto um pouco sobre Valente: ele é realmente tão bom assim? Não sei se ele é mesmo de altíssimo nível, digamos." Konterman acredita que, em um próximo passo na carreira, Valente pode alcançar o nível dos clubes logo abaixo da elite europeia, mas também vê pontos claros a melhorar.

"Valente ainda pode ser um pouco mais exigente consigo mesmo. Para mim, ele ainda está um pouco na mesma categoria de Joey Veerman", avaliou. "Os dois são muito bons no jogo posicional, quase sempre passam a bola para um companheiro, mas, nos jogos difíceis, sinto falta de que também saibam jogar de forma pragmática. Com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de firmeza."