A classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 não foi apenas mais uma vitória a ser acrescentada ao histórico da seleção marroquina, mas um marco que reforçou a convicção de seus jogadores de que as conquistas dos “Leões do Atlante” não são fruto do acaso, e sim de uma mentalidade sólida e de um espírito coletivo que fizeram a diferença nos momentos mais difíceis.

A seleção marroquina venceu por 3 a 0 o anfitrião Canadá, no sábado, garantindo assim uma vaga nas quartas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre França e Paraguai.

O jogador Nael Al-Ainawi afirmou que a seleção marroquina conseguiu superar as dificuldades do confronto contra o Canadá graças à “sua personalidade forte e à sua capacidade de se adaptar ao andamento da partida”, elogiando, ao mesmo tempo, o apoio da torcida que acompanhou a equipe.

O site oficial do campeonato marroquino divulgou as declarações de Al-Ainawi após a vitória, nas quais ele disse: “Para começar, gostaria de agradecer a Sua Majestade, assim como a toda a torcida pelo apoio incondicional. A seleção canadense fez um primeiro tempo muito bom e nos causou muitos problemas; não entramos na partida da maneira desejada, mas, no segundo tempo, soubemos analisar nosso desempenho e encontramos as soluções que nos permitiram marcar três gols”.

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Ele explicou: “A mentalidade é o segredo da nossa força, e o fato de nunca desistirmos, não apenas neste Mundial, mas há anos. Esse espírito caracteriza a seleção nacional, e tiramos nossa força de todo um povo que está ao nosso lado”.

Al-Ainawi revelou que o presidente da Federação Marroquina de Futebol (Fawzi Lakjaâ) exibiu aos jogadores, antes da partida, vídeos do Marrocos para motivá-los, mas ressaltou que representar o país continua sendo a maior motivação para todos.

Sobre o próximo adversário do Marrocos nas quartas de final, ele disse: “Vimos neste torneio que não há jogos fáceis. Assistiremos ao jogo entre França e Paraguai com atenção, analisaremos bem as duas seleções e, em seguida, nos concentraremos na preparação para o próximo confronto”.

Um lugar merecido entre os grandes do mundo

Por sua vez, o jovem meio-campista Ayoub Bouadi afirmou que a seleção marroquina continuou a provar seu lugar entre as melhores seleções do mundo, ressaltando que o desempenho dos “Leões do Atlante” reflete a qualidade do elenco e a ambição da equipe.

A Rádio Mars citou Bouadi: “Mostramos ao mundo, mais uma vez, que somos uma seleção especial, com um elenco forte, capaz de competir com as melhores seleções”.

O craque do Lille, da França, enfatizou que a seleção marroquina não mudará sua abordagem na próxima fase, garantindo que os jogadores continuarão trabalhando com a mesma seriedade e concentração, a fim de prosseguir na competição e conquistar mais um feito que se somará à história do futebol marroquino.

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