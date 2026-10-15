Humam Al-Hamami, destaque da 27ª edição da Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27", está próximo de deixar seu atual clube, o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" informou que as negociações do Al-Shabab com Al-Hamami para a renovação de seu contrato foram interrompidas, diante da falta de acordo entre as partes sobre os detalhes da renovação.

O contrato do jogador de 22 anos com o Al-Shabab se encerra no fim da atual temporada, o que lhe permite assinar com qualquer equipe em janeiro próximo e se transferir para o novo clube de forma gratuita no próximo verão.

O jornal esclareceu que Al-Hamami desperta o interesse de alguns clubes da Liga Roshn Saudita, com destaque para o Al-Diriyah, recém-promovido da Primeira Divisão.

Isso acontece após as grandes atuações do ponta saudita no Golfo 27, torneio em que marcou um gol e conduziu a Arábia Saudita ao título pela quarta vez em sua história, além de ser eleito o melhor jogador da competição.

Al-Hamami já havia atuado por Al-Ittihad e Al-Khaleej antes de se transferir para o Al-Shabab no verão de 2025, clube pelo qual disputou 40 partidas em todas as competições, com dois gols marcados e três assistências.