Estrela do Feyenoord considera seriamente a possibilidade de deixar o De Kuip no meio do ano

Givairo Read ainda não se atreve a dar garantias sobre seu futuro no Feyenoord. Embora o lateral-direito de 20 anos tenha contrato com o clube até meados de 2029, ele reconhece, em entrevista ao De Telegraaf, que uma transferência neste verão não pode ser descartada.

O Feyenoord está trabalhando intensamente neste verão para reforçar o elenco para uma temporada em que o clube disputará a Eredivisie, a Copa da Holanda e a Liga dos Campeões. No entanto, parece pelo menos tão importante quanto manter Read, que há muito tempo está na mira de grandes clubes estrangeiros. O Paris FC fez uma proposta concreta pelo zagueiro no ano passado, enquanto o Bayern de Munique e o Manchester City também o acompanhavam.

Após a vitória por 6 a 0 no amistoso contra o FC Dordrecht, Read confirmou que houve interesse sério. “Não chegou a nada concreto, mas não vou mentir: vários clubes se manifestaram no ano passado. Mas tudo correu como tinha que correr. Nunca se sabe se isso ainda vai acontecer.”

Mesmo assim, Read não espera necessariamente sair neste verão. “Não sei o que o futuro reserva, ainda pode acontecer de tudo.”

“Mas não sinto que precise ou queira sair do Feyenoord. De jeito nenhum, na verdade. Tenho uma boa impressão do novo técnico (Giovanni van Bronckhorst, ed.). E ainda não fui campeão com o Feyenoord. Esse é o meu objetivo.”

Além do sucesso com o Feyenoord, Read também nutre ambições internacionais. O lateral-direito espera, a longo prazo, fazer sua estreia pela seleção holandesa, apesar da forte concorrência de Jurriën Timber, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong e Lutsharel Geertruida.

“Tenho objetivos, e a seleção holandesa é um deles. Sei quem tenho à minha frente, mas também confio em mim mesmo. Minha estreia é um objetivo. Quero alcançá-lo. Também estou curioso para saber quem será o técnico da seleção. Arne Slot? É claro que o conheço; foi ele quem me fez estrear no Feyenoord.”