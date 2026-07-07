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Argentina v Cabo Verde: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Estrela do Egito: Enfrentar Messi? Não nos concentramos em um único jogador

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
M. Ziko
L. Messi
Argentina
Egito
EUA

Declarações contundentes do atacante do Egito

Mustafa Zico, jogador da seleção egípcia, afirmou que todos os jogadores dos “Faraós” estão cientes da magnitude da responsabilidade que recai sobre seus ombros antes do aguardado confronto contra a seleção argentina, hoje, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que o apoio da torcida representa o maior incentivo para continuar a trajetória na competição.

Zico afirmou, em declarações ao site oficial da Federação Egípcia de Futebol, que a seleção conta com grande apoio moral e da torcida, o que dá aos jogadores e à comissão técnica motivação extra para darem o melhor de si diante do atual campeão.

Ele acrescentou: “Sabemos muito bem a dimensão da responsabilidade e buscamos apresentar o melhor nível possível para continuar na competição e realizar o sonho da torcida egípcia”.

Sobre o esperado confronto contra o capitão da seleção argentina, Lionel Messi, Zico afirmou que seu respeito pelo astro do tango não significa concentrar-se apenas nele, explicando: “Messi é um dos jogadores mais importantes do mundo, mas não nos concentramos em um único jogador, e sim na seleção argentina como um todo”.

O jogador da seleção egípcia encerrou suas declarações ressaltando a dificuldade da partida, dizendo: “Enfrentar a seleção argentina é extremamente difícil, mas vamos entrar em campo com o objetivo de vencer”.
A seleção egípcia chega ao confronto contra a Argentina após manter seu bom desempenho na Copa do Mundo de 2026, tendo eliminado a Austrália nas oitavas de final para garantir sua vaga nas quartas de final, onde enfrentará a atual campeã Argentina em um confronto muito aguardado no estádio de Atlanta.

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Já a seleção da Argentina chegou às oitavas de final após terminar a fase de grupos com aproveitamento perfeito, antes de superar Cabo Verde com dificuldade por 3 a 2 na prorrogação nas oitavas de final, marcando assim um encontro com a seleção do Egito em um dos confrontos mais esperados desta fase.

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