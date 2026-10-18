Emiliano Martínez, goleiro do Chelsea, tranquilizou seus torcedores sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia de urgência para tratar uma fratura na mandíbula superior, garantindo que o procedimento foi um sucesso e que espera voltar aos gramados dentro de poucas semanas.

O goleiro argentino afirmou em uma mensagem publicada em suas contas nas redes sociais: "Obrigado a todos pelas mensagens. A cirurgia foi bem", acrescentando: "O mais importante é que vencemos e saímos sem sofrer nenhum gol. Estarei de volta em poucas semanas".

O estádio Goodison Park viveu ontem momentos de forte tensão e preocupação durante o confronto entre Everton e Chelsea, depois que o árbitro foi obrigado a interromper a partida aos 65 minutos, quando o Chelsea, comandado por Xabi Alonso, vencia por 1 a 0.

A interrupção veio após a cobrança de uma falta lateral a favor do Everton, que resultou em um acidente grave dentro da área e obrigou a paralisação do jogo por mais de 10 minutos.

Martínez se machucou depois de sair para afastar com os dois punhos um cruzamento que chegou à pequena área, mas acabou se chocando com a cabeça de Jarrad Branthwaite, zagueiro do Everton, que também sofreu um impacto relativamente forte e apresentou sangue na boca.

O goleiro argentino caiu em uma posição que preocupou seus companheiros, levando os departamentos médicos das duas equipes a correrem para o campo a fim de prestar atendimento.

Após mais de 10 minutos de jogo paralisado, Martínez foi retirado às pressas em uma maca, depois de receber um colar cervical e ser oxigenado.

O goleiro argentino foi levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia de urgência para tratar uma fratura na mandíbula superior, que foi bem-sucedida.

Depois de acordar da anestesia, Martínez fez questão de tranquilizar pessoalmente os torcedores sobre a evolução de seu estado de saúde, recorrendo ao bom humor para diminuir os temores em torno da lesão.



