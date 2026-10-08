A estrela da NBA Shai Gilgeous-Alexander se juntou ao grupo de acionistas do Atlético de Madrid, anunciaram o clube e o jogador de basquete em um comunicado.

Gilgeous-Alexander foi eleito MVP da liga americana de basquete NBA nas duas últimas temporadas. O armador também é, entre outros feitos, quatro vezes NBA All-Star e no ano passado foi campeão com o Oklahoma City Thunder.

Hoje com 28 anos, Gilgeous-Alexander cresceu em Toronto e, após uma temporada na Universidade de Kentucky, chegou ao Los Angeles Clippers por meio do draft da NBA. No ano seguinte (2019), transferiu-se para o OKC.

Em março de 2026, ele quebrou um dos recordes mais duradouros da história da NBA. Gilgeous-Alexander marcou ao menos 20 pontos em 127 jogos consecutivos. Com isso, superou o recorde da lenda Wilt Chamberlain, que conseguiu o feito em 126 partidas seguidas.

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Ele também igualou um recorde de Chamberlain e Michael Jordan ao ter média de pelo menos 30 pontos por jogo em quatro temporadas consecutivas, com aproveitamento de arremessos de no mínimo 50%.

"Estou feliz por me juntar oficialmente ao grupo de acionistas do Atlético de Madrid", escreveu o canadense. "Este é um clube com uma longa história no topo do futebol europeu, e sou grato pela oportunidade de fazer parte do futuro."

Enquanto isso, o Atlético está focado na retomada de LaLiga. Los Colchoneros visitam o Deportivo Alavés no sábado. A equipe do técnico Diego Simeone começou a temporada muito bem, com 16 pontos após sete jogos. São cinco pontos a menos que o líder perfeito FC Barcelona.



