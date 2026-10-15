Estrela da Juventus responde à comparação com Mohamed Salah

Francisco Conceição, destaque da Juventus, falou sobre a comparação feita por seu técnico Luciano Spalletti entre ele e o egípcio Mohamed Salah, que já foi comandado pelo treinador italiano quando este dirigia a Roma.

O jornal Marca publicou as declarações de Conceição, que disse: "Aprendo com muitos jogadores, e Salah é uma lenda do futebol. Eu ainda sou jovem e tento aprender com todos para continuar evoluindo".

A Juventus pagou mais de 32 milhões de euros para contratar o jogador português no verão de 2025.

E Conceição afirmou: "Me sinto muito à vontade aqui, porque tenho a confiança do treinador, dos meus companheiros e de todos no clube".

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E prosseguiu: "Mas não me sinto igualmente satisfeito, porque a equipe não está conquistando vitórias, e isso é verdade. O nível de exigência é alto neste clube, e precisamos melhorar os detalhes para alcançar nossos objetivos".

O internacional português marcou um gol e deu uma assistência nos 438 minutos que disputou desde o início da temporada atual.

Após o empate por 1 a 1 diante do Cagliari, Francisco Conceição reconheceu que sua equipe precisa evoluir contra adversários que se recuam para defender dentro de suas áreas.

E explicou: "Acho que foram os detalhes que fizeram a diferença naquela partida, e isso é algo que precisamos melhorar. Mas jogar contra equipes que colocam 11 jogadores atrás da linha da bola também é difícil".

Conceição ressaltou a importância de melhorar a eficácia ofensiva, dizendo: "Se evoluirmos em nossa eficácia no ataque, acho que estaremos mais preparados para conquistar a vitória".

O jogador também busca vingar o pai, que lhe deu a oportunidade de estrear pelo Porto. Sérgio Conceição, pai de Francisco, foi eliminado na primeira fase da Copa da UEFA na temporada 2006-2007 diante do Celta de Vigo, quando era jogador do Standard Liège. A equipe belga perdeu em casa por 1 a 0, antes de sofrer outra derrota por 3 a 0 no estádio de Balaídos.

Questionado sobre a importância da Liga Europa para a Juventus, explicou que os jogadores da equipe querem ir o mais longe possível na competição.