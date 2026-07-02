Estrela da Espanha fora dos planos... Duas posições deixam De la Fuente em dúvida antes do confronto contra a Áustria

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, definiu a escalação da “La Roja” para o confronto contra a Áustria, nesta noite de quinta-feira, no estádio de Los Angeles, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

No entanto, o jornal “Mundo Deportivo” apontou que há duas posições que causam dúvidas na cabeça de De la Fuente antes do confronto, que são a lateral-direita e o meio-campista ofensivo.

O jornal previu o retorno de Pedro Boro à posição de lateral-direito na escalação titular da Espanha, após sua ausência na última partida contra o Uruguai devido a algumas dores.

Marcos Llorente entrou no lugar de Boro contra o Uruguai e deu a assistência para o único gol da partida, marcado por Álex Baena.

Nesse mesmo contexto, a posição de meio-campista ofensivo ainda é uma segunda incógnita, e Dani Olmo é considerado o principal candidato a ser titular, embora De la Fuente tenha causado uma surpresa contra o Uruguai ao escalar Mikel Merino, uma opção que continua em aberto também para o jogo contra a Áustria.

Assim, a escalação prevista da Espanha contra a Áustria será a seguinte: Unai Simón, Yurente (Boro), Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal, Baína.

Vale ressaltar que De la Fuente poderá finalmente contar com Yeremi Pino e Víctor Muñoz, após a recuperação e a preparação deles para a partida, enquanto Nico Williams continua fora das contas devido a uma lesão.















