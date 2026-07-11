Estrela da Copa do Mundo... Negociação com a Argélia está em pauta no Milan

O Milan espera reforçar seu elenco com uma contratação da Argélia durante a atual janela de transferências de verão.

O especialista em mercado de transferências Nicola Schira informou, por meio de sua conta no site X, que o jogador argelino Rafik Belghali está atualmente sendo cotado para uma transferência para o Milan.

“O lateral-direito argelino Rafik Belghali foi oferecido ao Milan nesta semana, por meio de um intermediário”, disse Scheira.

E continuou: “O Hellas Verona está pedindo um valor entre 13 e 15 milhões de euros para concordar com a venda do lateral-direito durante a janela de transferências de verão”.

Rafik Belghali tem 24 anos e tem contrato com o Hellas Verona até o verão de 2029.

Belghali disputou todas as partidas da seleção da Argélia na Copa do Mundo de 2026, sabendo-se que os Guerreiros do Deserto foram eliminados nas oitavas de final pela Suíça.

Ao longo das quatro partidas da Copa do Mundo de 2026, Belghali marcou um único gol, contra a Áustria, mas não conseguiu dar nenhum passe decisivo.