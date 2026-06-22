Estrela da Alemanha: Não fiquei triste por ter sido preterido... E o confronto contra o Equador é como uma final

Nadim Amiri, meio-campista ofensivo da seleção alemã, expressou sua gratidão pelo grande momento que viveu na Copa do Mundo de 2026, depois de entrar como reserva e dar a assistência para o gol de empate na vitória dramática sobre a Costa do Marfim por 2 a 1 no sábado, afirmando que espera ter mais tempo de jogo durante o torneio.

De acordo com a agência Reuters, Amiri, de 29 anos, entrou como reserva e lançou uma bola alta para o atacante Deniz Undav, que marcou o gol que anulou a vantagem de 1 a 0 da seleção africana, antes que a seleção alemã conseguisse decidir a partida e garantir a vitória, assegurando a liderança do Grupo 5 e a classificação para as oitavas de final antes de seu último jogo contra o Equador, na quinta-feira.

Amiri disse durante uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira: “Acho que todo jogador quer começar bem o torneio. Não fiquei desapontado por não ter jogado contra Curaçao. Não preciso de muitos minutos para entrar no ritmo da partida, e o confronto contra a Costa do Marfim foi a prova perfeita disso”.

E acrescentou: “Foi um momento muito importante para mim”.

Amiri destacou que o confronto contra o Equador será como uma final para a seleção alemã, apesar de a classificação já estar garantida, já que a equipe deseja manter sua sequência de vitórias, após ter vencido os últimos 11 jogos internacionais que disputou.

A seleção alemã, tetracampeã mundial, que chegou às oitavas de final pela primeira vez em 12 anos, soma seis pontos.

A seleção da Costa do Marfim ocupa o segundo lugar, com três pontos, enquanto o Equador e Curaçao têm, cada um, um ponto em duas partidas.

O técnico Julian Nagelsmann será obrigado a fazer algumas alterações na escalação após a lesão do zagueiro central Nico Schlotterbeck, em um momento em que crescem os apelos para que o meio-campista Jamal Musiala também permaneça no banco, após seu desempenho medíocre contra a Costa do Marfim.

Amiri disse: “O Equador tem uma seleção muito boa, mas não começou bem o torneio. Precisamos estar preparados, e espero ter mais tempo de jogo, mas estou pronto para atuar da maneira que o técnico achar adequada”.

Ele continuou: “Precisamos manter nosso ritmo, pois cada vitória é importante para nós. É uma partida extremamente importante para nós, com a presença de muitos torcedores vindos da Alemanha; por isso, queremos vencê-la a 100% e vamos entrar em campo com o máximo de intensidade”.

E concluiu: “Estamos todos preparados e encaramos isso com essa mentalidade, como se fosse uma final”.