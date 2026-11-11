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A passagem do atacante congolês Cédric Bakambu pela Major League Soccer chegou a um fim precoce, com o anúncio de sua saída do San Diego FC, apenas dois meses após sua chegada ao time.

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Isso ocorreu em paralelo à revelação dos detalhes de uma ação judicial, movida por ele e sua esposa perante um tribunal federal na Califórnia, na qual acusam uma imobiliária, dois proprietários e dois corretores de imóveis de discriminação contra eles, por conta de sua situação familiar e da presença de seus filhos.

Bakambu, de 35 anos, havia se juntado ao San Diego em 3 de setembro de 2026, antes de anunciar sua saída no dia 6 de novembro, por meio de uma mensagem em sua conta no "Instagram", na qual afirmou: "Eu realmente desejava continuar essa aventura, mas algumas decisões fogem ao nosso controle".

O atacante congolês disputou nove partidas pelo clube americano, nas quais marcou quatro gols e deu uma assistência, segundo dados da rede "ESPN", que revelou os detalhes do caso após ter acesso a uma cópia da queixa.

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A ação, movida perante o Tribunal Federal do Distrito Sul do estado da Califórnia, gira em torno da alegação de Bakambu e sua esposa, Anne-Laure Hubert, de terem sofrido discriminação por conta da "situação familiar", depois que duas tentativas de alugar uma casa na região fracassaram, por causa da presença de seus cinco filhos, que deveriam morar com eles.

De acordo com o que consta na queixa, a primeira tentativa envolveu uma casa na cidade de San Diego, com cerca de 528 metros quadrados, oferecida para aluguel por 17.500 dólares mensais.

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Durante as negociações, foi levantada a questão da instalação de uma cerca de segurança ao redor da piscina por conta da idade das crianças, antes de Bakambu e sua esposa apresentarem soluções alternativas e, por fim, oferecerem arcar com o custo da instalação da cerca, além de oferecer outras garantias, entre elas o pagamento de um ano inteiro de aluguel adiantado, mas a oferta não foi aceita.

A queixa indica que o anúncio da casa foi retirado do mercado, depois que o corretor de imóveis de Bakambu levantou preocupações sobre a possibilidade de as condições da negociação violarem as regras de combate à discriminação habitacional.

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Já a segunda tentativa foi para alugar uma casa na região de Rancho Santa Fe, no estado da Califórnia, com cerca de 585 metros quadrados. O casal apresentou uma oferta de pagar 23.500 dólares mensais, mas não recebeu resposta, apesar de a casa ter aparecido posteriormente oferecida para aluguel por 20 mil dólares mensais, antes de ser retirada do mercado em 6 de novembro.

Bakambu e sua esposa acusaram as partes rés de não lhes concederem uma oportunidade justa de alugar os dois imóveis por conta da presença de seus filhos, e também consideraram que o tratamento que receberam na segunda tentativa foi uma reação à contestação deles sobre o que ocorreu durante as primeiras negociações.

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Moradia temporária

A queixa esclareceu que a família foi obrigada, durante aquele período, a se instalar em moradia temporária às suas próprias custas, o que causou, segundo o relato deles, custos adicionais e falta de estabilidade habitacional por um longo período, além de dificuldades na organização dos estudos e das atividades das crianças, somado ao que descreveram como humilhação e sofrimento psicológico.

Bakambu e sua esposa reivindicaram indenizações financeiras, além de outras medidas legais, com base na lei de habitação justa dos Estados Unidos e nas leis de combate à discriminação do estado da Califórnia.

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A ação não inclui a Major League Soccer nem o clube San Diego FC, e as acusações nela contidas ainda são alegações apresentadas pelo casal, não havendo, até o momento, qualquer sentença judicial que comprove a responsabilidade das partes rés.

A trajetória de Bakambu antes da experiência americana

Bakambu possui uma carreira profissional que se estendeu por vários campeonatos, já que começou na França com o Sochaux, antes de se transferir para o Bursaspor turco, depois o Villarreal espanhol, e também teve uma passagem pelo campeonato chinês com o Beijing Guoan, jogando mais tarde pelo Olympiacos grego e pelo Marseille francês, antes de se juntar ao Real Betis espanhol, de onde se transferiu para o San Diego.

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No cenário internacional, Bakambu representa a seleção da República Democrática do Congo, e disputou com ela a Copa do Mundo de 2026, antes de se transferir para o campeonato americano em setembro passado.

Bakambu revelou sua saída do San Diego dias antes de os detalhes da ação judicial virem a público, mas não há informações confirmadas que comprovem que o litígio imobiliário foi a causa direta por trás de sua saída do clube.